Оздоев рассказал о сорвавшемся переходе во французский топ-клуб из-за ситуации на Украине

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев в интервью Нобелю Арустамяну рассказал о сорвавшемся переходе в «Лилль».

«В начале февраля 2022 года я получил предложение от французской команды «Лилль». Мне позвонил мой менеджер, сказал: «Мага, так и так, тобой интересуется французский «Лилль».

Я сказал: «Почему бы и нет? Мне это нравится». Они тем более были чемпионами страны, играли в Лиге чемпионов. Как раз они играли с «Челси», вышли из группы. Мне это было интересно. Я сказал: «Если есть конкретика, давайте, почему бы нет?»

На следующий день сделали конференц-связь: спортивный директор, посредник со стороны Франции, который принес это предложение, – парень из Бельгии, давно там живет. Мы поговорили со спортивным директором, они были очень заинтересованы. В итоге они вызвали на переговоры уже во Францию представителя.

Оттуда позвонили президент клуба, спортивный директор: они сказали, что вот, все, мы очень заинтересованы, в течение пары дней вышлем предложение клуба. Президент сказал: «Поможем всем, не переживай, приедешь, все будет хорошо».

Через два дня они мне прислали предложение – по сроку контракта, по условиям, остальные моменты, бонусы за результаты, это было расписано, прислали эс-эм-эс от клуба. Менеджер мне переслал, я подтвердил. Я сразу сказал: «Все нормально».

У нас была встреча назначена в Испании после ответной игры «Зенита» с «Бетисом». После 22 февраля это все сошло на нет.

Предварительный контракт должен был быть. Они все должны были прилететь 23-го числа. Та ситуация, которая произошла между Россией и Украиной, повлияла на трансфер. Сказали: «Магомед, извини, так сложилось, что нам нужно подождать-посмотреть, как вообще все будет складываться», – сказал Оздоев.