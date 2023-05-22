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    • Гендиректор ЦСКА рассказал о реакции Мойзеса на подозрения в махинациях со ставками

    Гендиректор ЦСКА рассказал о реакции Мойзеса на подозрения в махинациях со ставками

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал расследование в отношении Мойзеса.

    • В Бразилии защитника подозревают в махинациях со ставками.
    • Он якобы специально получил желтую карточку в матче с «Сан-Паулу» 20 июля 2022 года.
    • Через 2 недели после этого Мойзес перешел в ЦСКА на правах аренды.

    «Разбираемся в ситуации, пока похоже на вброс, не будем делать какие-то глубокие комментарии. Изучим, обязательно сообщим.

    Сам игрок не подтверждает эту информацию, считает, что против него происходит подтасовка фактов, и мы уверены в правоте своего футболиста. Эта ситуация не повлияет на его нахождение в клубе.

    Выкуп прав на Мойзеса? Да, мы, в принципе, на связи с клубом, агентом игрока, поэтому никаких сложностей быть не должно», – сказал Бабаев.

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    Источник: ТАСС

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