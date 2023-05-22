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    Дьяков: «Спартак» постоянно тянут судьи – это невыносимо»

    Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков считает, что ЦСКА засудили в воскресном дерби со «Спартаком».

    «После матча «Спартак» – ЦСКА осталась куча вопросов к судейству. Всe было хорошо до обоюдного удаления: был равный матч двух хороших команд, как и было много эмоций.

    С удалением Соболева всe понятно, но за что удалили Рошу? Очевидно, что он не показывал жест боковому судье или Соболеву. Он просто цитировал то, что показал ему нападающий «Спартака». Это понятно любому дураку, который смотрел игру.

    А Карасeв берeт и удаляет обоих – это ни в какие ворота не лезет. Судейский корпус именно с Абаскалем встречается, куча постов Заремы – это цирк просто.

    «Спартак» постоянно тянут судьи – это невыносимо. Они проигрывают – ноют, выигрывают – молчат», – сказал Дьяков.

    • «Спартак» победил со счетом 2:1.
    • ЦСКА обратится в ЭСК по двум моментам в дерби.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +725

      dim29 1 час назад

      Мне хоть один армеец ответит на вопрос- спартак был лучше цска или нет.да или нет.димогогию не развадите.

      0
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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > dim29 1 час назад

      Чего, чего не разводить ?

      0
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      Рейтинг: +19839

      Cleaner > кaстрюлька 24 минуты назад

      dim29 этого слова в школе еще не проходил. Ржу ни могу...)))

      1
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      Рейтинг: +19839

      Cleaner 1 час назад

      А вот "дурак" Карасев ничего не понял. Понял Карасев только то, что нельзя оставлять Спартака в меньшинстве. И НАГЛЫМ образом удалил игрока ЦСКА просто так. Был лучшим судьей России, а стал ПОСМЕШИЩЕМ.

      1
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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька 1 час назад

      Итак, щетаем сколько левых очков продажные свиристели подарили хрякам за последние 7 игр чемпионата:

      С Динамо М (3-3): +1 очко за счёт левого пеналя на 89 минуте
      С Торпедо М (1-2): +2 очка за счёт 3-х пеналей (2 из которых левые) в 1-м тайме
      С Краснодаром (4-3): +2 очка за счёт левого пенальти
      С Ростовом (1-1): +1 очко за счёт затяжки времени и нереагирования на фолы хряков
      С ЦСКА (2-1): +2 очка за счёт левейшего пеналя на 89 минуте

      Итого в последних 8 играх хрячья поставлено 8 пенальти, в результате получено от продажных свистков 8 незаслуженных левых очков, т.е. реальное место хряков в таблице - это 7-8

      ХРЯКИ - ЭТО ПОЗОРИЩЕ И КОМПРОМЕТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА

      2
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      Рейтинг: +48

      НедраЧили > кaстрюлька 1 час назад

      поддерживаю!
      но сектанты визжат, что их засуживают )) смешные

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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > НедраЧили 1 час назад

      .... их засуживают ...

      Чем наглее и беспардоннее свиная ложь, тем охотнее жующие сектанты в неё верят

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      Рейтинг: +643

      Baggio1986 1 час назад

      Так а зачем было цитировать этот жест???
      Не показал бы,удалили только Соболева

      1
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      Рейтинг: +29663

      JTherry 1 час назад

      то что коней "засудили", понятно лишь одному "цитирующему дураку"-Дьякову, которого Спартак пригласил бутсы чистить в "двойку", потому что он дурак и ни на что более не способен...)

      2
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      Рейтинг: +18380

      NewLife 1 час назад

      Хороший термин придумали "процитировал". Не оправдывая Соболева, замечу, что он творчески процитировал жест Федотова, который тот показал после забитого конями гола.

      2
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      Рейтинг: +4146

      Kollljan 1 час назад

      Что и требовалось доказать, как говорится. Тянут судьи Спартачок, тянут. Всегда тянули.

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      Рейтинг: +14769

      Алексей З 2 часа назад

      Что хотели услышать от ростовского дебила , пусть даже бывшего ?
      Это Ростов перестали тянуть и команда рухнула. 8 пенальти на никакущим Комличенко , не вызывает вопросы ?
      Судейство Спартака это что-то запредельное, очень хочется чтобы хоть один (!!!!) матч закончился без скандала.
      Гол Игнатова почему не засчитали ? Наступ у на не считается, а сколько Ростов и другие за такое пробили ?
      По мне так такие не стоит давать , но уж если ставите , то ставьте всем.

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      Рейтинг: +725

      dim29 > Алексей З 57 минут назад

      Мне как ЦЗ не понятно.почему так машат ногами впринципе.а в штрафной так п.и.з.д.е.ц прошу прощения за мой французкий.Юрий Михалыч.царствонебосное.мне-бы много новых слов сказал.

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      Рейтинг: +725

      dim29 > dim29 52 минуты назад

      был у меня случай один.выпустили на поле в старшей группе на левый фланг ПЗ.вначале вообще понял куда попал.полуфинал области за путёвку на Россию.5 раз как дали по ногам.сразу проснулся.

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      Рейтинг: +725

      dim29 > dim29 49 минут назад

      не понял.куда попал

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