Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дьяков: «Спартак» постоянно тянут судьи – это невыносимо»

22 мая 2023, 10:10
13

Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков считает, что ЦСКА засудили в воскресном дерби со «Спартаком».

«После матча «Спартак» – ЦСКА осталась куча вопросов к судейству. Всe было хорошо до обоюдного удаления: был равный матч двух хороших команд, как и было много эмоций.

С удалением Соболева всe понятно, но за что удалили Рошу? Очевидно, что он не показывал жест боковому судье или Соболеву. Он просто цитировал то, что показал ему нападающий «Спартака». Это понятно любому дураку, который смотрел игру.

А Карасeв берeт и удаляет обоих – это ни в какие ворота не лезет. Судейский корпус именно с Абаскалем встречается, куча постов Заремы – это цирк просто.

«Спартак» постоянно тянут судьи – это невыносимо. Они проигрывают – ноют, выигрывают – молчат», – сказал Дьяков.

  • «Спартак» победил со счетом 2:1.
  • ЦСКА обратится в ЭСК по двум моментам в дерби.

Еще по теме:
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 7
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака» 5
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!» 8
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Дьяков Виталий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1684740863
Что и требовалось доказать, как говорится. Тянут судьи Спартачок, тянут. Всегда тянули.
Ответить
NewLife
1684740884
Хороший термин придумали "процитировал". Не оправдывая Соболева, замечу, что он творчески процитировал жест Федотова, который тот показал после забитого конями гола.
Ответить
JTherry
1684740943
то что коней "засудили", понятно лишь одному "цитирующему дураку"-Дьякову, которого Спартак пригласил бутсы чистить в "двойку", потому что он дурак и ни на что более не способен...)
Ответить
Baggio1986
1684741441
Так а зачем было цитировать этот жест??? Не показал бы,удалили только Соболева
Ответить
dim29
1684744148
Мне хоть один армеец ответит на вопрос- спартак был лучше цска или нет.да или нет.димогогию не развадите.
Ответить
timon2401
1684748076
Роша до удаления провоцировал Соболева. Отмашка в начале первого тайма, судъя закрыл глаза, хотя по хорошему это желтая, руками махал как мельница при отборе..я ни в коем случае неи оправдываю поступок Соболева но не надо видить только то что вам хочется видеть!!!
Ответить
шахта Заполярная
1684750474
Зачем писать бред какого то полоумного. Ну не пойму я ни как, где тут тянули Спартак
Ответить
neim
1684752940
Да всё как обычно. Там, где Спартак, там скандалы, споры, грязь, интриги и расследования. Давно уже об этом говорил. Без этого Спартак ни чего не займёт и не выиграет. Всё на грани фола, на грани скандала, на спорных моментах. Я уже и не вспомню, когда Спартак выигрывал бы чисто, без грязи. Но видать, в последнее время в этом их фишка, иначе они и не могут.
Ответить
Каратель помойников
1684758895
дьяков как и остальные недоумки постоянно ноют-это невыносимо!
Ответить
Главные новости
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
9
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
4
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
Вчера, 18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
Вчера, 18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
Вчера, 17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
Вчера, 17:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+