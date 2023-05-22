Дьяков: «Спартак» постоянно тянут судьи – это невыносимо»

Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков считает, что ЦСКА засудили в воскресном дерби со «Спартаком».

«После матча «Спартак» – ЦСКА осталась куча вопросов к судейству. Всe было хорошо до обоюдного удаления: был равный матч двух хороших команд, как и было много эмоций.

С удалением Соболева всe понятно, но за что удалили Рошу? Очевидно, что он не показывал жест боковому судье или Соболеву. Он просто цитировал то, что показал ему нападающий «Спартака». Это понятно любому дураку, который смотрел игру.

А Карасeв берeт и удаляет обоих – это ни в какие ворота не лезет. Судейский корпус именно с Абаскалем встречается, куча постов Заремы – это цирк просто.

«Спартак» постоянно тянут судьи – это невыносимо. Они проигрывают – ноют, выигрывают – молчат», – сказал Дьяков.