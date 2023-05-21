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  • Абаскаль на русском языке закончил пресс‑конференцию после матча с ЦСКА

Абаскаль на русском языке закончил пресс‑конференцию после матча с ЦСКА

21 мая 2023, 23:14
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провел пресс-конференцию после матча с ЦСКА.

«Впервые в моей карьере я не смотрел пенальти. Не спрашивайте меня, почему, но я решил не смотреть этот момент. И не видел, как мы забили. Удачу нужно заслужить, ее нужно притянуть. До этого мы заслуживали большего, но удача нам не способствовала. А сегодня получилось вот так. И Квинси тренирует пенальти, он знает, что вратари знают его стиль. Но если он бьет хорошо, то вратарь не сможет отбить. Мы тренируем пенальти, многие ребята всегда готовы пробить. Будем работать над этими маленькими деталями. Вчера Промес пробил 8–10 пенальти на тренировке и все забил», – сказал Абаскаль.

«Москва сегодня красно‑белая», – добавил на русском языке испанский специалист.

  • «Спартак» победил со счетом 2:1.
  • Команда набрала 53 очка и занимает 3-е место в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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ScarlettOgusania
1684701924
Абаскаль красиво закончил свой спич, одно надо исправить Промесу - пенали бить надо в разные углы ворот, чтобы вратари не привыкали...
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erybov1965
1684702653
Я тоже к слову не смотрел пенальти,как чувствовал,что будет нелегко Промесу забить.У Промеса хорошо поставленный удар.Я думаю,надо бить сильно и точно в угол на высоте не удобной для вратаря,как показывает практика,никакой вратарь такой мяч не берет,либо не достает,либо не успевает среагировать.
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Дядя Серёжа
1684720688
Он гол забил, а не пенальти.
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jek718875
1684726327
А мне Рыжик симпотизирует
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zigbert
1684761810
Невезение в предыдущих матчах должны были когда то закончится. Хорошо что в таком важном матче немного повезло. Ну и Абаскалю станет полегче в психологическом плане.
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