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    • Абаскаль на русском языке закончил пресс‑конференцию после матча с ЦСКА

    Абаскаль на русском языке закончил пресс‑конференцию после матча с ЦСКА

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провел пресс-конференцию после матча с ЦСКА.

    «Впервые в моей карьере я не смотрел пенальти. Не спрашивайте меня, почему, но я решил не смотреть этот момент. И не видел, как мы забили. Удачу нужно заслужить, ее нужно притянуть. До этого мы заслуживали большего, но удача нам не способствовала. А сегодня получилось вот так. И Квинси тренирует пенальти, он знает, что вратари знают его стиль. Но если он бьет хорошо, то вратарь не сможет отбить. Мы тренируем пенальти, многие ребята всегда готовы пробить. Будем работать над этими маленькими деталями. Вчера Промес пробил 8–10 пенальти на тренировке и все забил», – сказал Абаскаль.

    «Москва сегодня красно‑белая», – добавил на русском языке испанский специалист.

    • «Спартак» победил со счетом 2:1.
    • Команда набрала 53 очка и занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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