Промес: «Малком мне не по душе»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о результативности вингера «Зенита» Малкома.

– В гонке бомбардиров ты долгое время шел вровень с Малкомом, но за последние несколько туров бразилец ушел в отрыв. Тебя это огорчило?

– Нет, потому что все логично. Он играет за команду, которая идет на первом месте.

И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир.

Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком.