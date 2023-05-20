Промес: «Малком мне не по душе»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о результативности вингера «Зенита» Малкома.
– В гонке бомбардиров ты долгое время шел вровень с Малкомом, но за последние несколько туров бразилец ушел в отрыв. Тебя это огорчило?
– Нет, потому что все логично. Он играет за команду, которая идет на первом месте.
И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир.
Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах этого сезона РПЛ.
- Промес отличился 18 раз в 24 играх чемпионата.
Источник: сайт «Спартака»