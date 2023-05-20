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    Промес: «Малком мне не по душе»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о результативности вингера «Зенита» Малкома.

    – В гонке бомбардиров ты долгое время шел вровень с Малкомом, но за последние несколько туров бразилец ушел в отрыв. Тебя это огорчило?

    – Нет, потому что все логично. Он играет за команду, которая идет на первом месте.

    И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир.

    Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах этого сезона РПЛ.
    • Промес отличился 18 раз в 24 играх чемпионата.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +424

      Romeo 123 40 минут назад

      А бананы по душе?????на себя в зеркало посмотри ма кака

      0
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      Рейтинг: +18834

      ilichkadr 1 час назад

      Антоха себе уже корону приметил?

      1
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      Рейтинг: +886

      7:1 1 час назад

      малком ушёл, оставив фору в 5 голов. но квинси зулусенко всё равно не догонит)

      2
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