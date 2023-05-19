Хави назвал два футбольных слова, которые ему не нравятся, и определил лучшую команду в мире

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4).
«Мне не нравятся слова «разорвали», «провал». Они неконструктивны в футболе.
«Сити» значительно превзошел «Реал». Но в игре на «Сантьяго Бернабеу» такого превосходства англичан не было.
«Манчестер Сити» достоин выхода в финал. Сейчас это лучшая команда в мире», – считает Хави.
- Манчестерцы в финале встретятся с «Интером».
- Игра в Стамбуле состоится 10 июня.
- Хави играл под руководством главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.
Источник: ESPN