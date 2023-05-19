Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Хави назвал два футбольных слова, которые ему не нравятся, и определил лучшую команду в мире

    Хави назвал два футбольных слова, которые ему не нравятся, и определил лучшую команду в мире

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4).

    «Мне не нравятся слова «разорвали», «провал». Они неконструктивны в футболе.

    «Сити» значительно превзошел «Реал». Но в игре на «Сантьяго Бернабеу» такого превосходства англичан не было.

    «Манчестер Сити» достоин выхода в финал. Сейчас это лучшая команда в мире», – считает Хави.

    • Манчестерцы в финале встретятся с «Интером».
    • Игра в Стамбуле состоится 10 июня.
    • Хави играл под руководством главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.

    Новости по теме
    Хави назвал позицию, требующую усиления в «Барселоне» 1
    Хави – 5-й человек, выигравший Примеру с «Барселоной» в качестве футболиста и тренера
    Хави прокомментировал нападение фанатов «Эспаньола» на игроков «Барселоны»
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 