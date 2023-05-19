Тарасов: «Локомотив» должен вернуть меня. Я, Дзюба и T-killah приведем клуб к чемпионству»

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, за счет чего «Локомотив» может стать чемпионом России.

«Что нужно «Локомотиву» для борьбы за высокие места? Первое что они должны сделать – вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде и помогу привести ее к чемпионству. Дзюба – супер игрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше.

Вчера я тренировался с командой «Родина» и ничем не уступал ребятам. Могу еще поиграть за «Локомотив» спокойно!

Также нужно звать T-Killah в клуб! Он по части медиа сделает большую работу. Саня в этом знает толк. Я, Дзюба и T-killah приведем клуб к чемпионству.

И если говорить по трансферам, то нужно немного добавить в защите. Тогда «Локо» будет непобедим!», – сказал Тарасов.