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    • Тарасов: «Локомотив» должен вернуть меня. Я, Дзюба и T-killah приведем клуб к чемпионству»

    Тарасов: «Локомотив» должен вернуть меня. Я, Дзюба и T-killah приведем клуб к чемпионству»

    Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, за счет чего «Локомотив» может стать чемпионом России.

    «Что нужно «Локомотиву» для борьбы за высокие места? Первое что они должны сделать – вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде и помогу привести ее к чемпионству. Дзюба – супер игрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше.

    Вчера я тренировался с командой «Родина» и ничем не уступал ребятам. Могу еще поиграть за «Локомотив» спокойно!

    Также нужно звать T-Killah в клуб! Он по части медиа сделает большую работу. Саня в этом знает толк. Я, Дзюба и T-killah приведем клуб к чемпионству.

    И если говорить по трансферам, то нужно немного добавить в защите. Тогда «Локо» будет непобедим!», – сказал Тарасов.

    • Тарасов играл за «Локомотив» с 2010 по 2019-й год.
    • Московский клуб идет 10-м в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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