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    • Семак рассказал, вернется ли Малком из Бразилии на последние матчи «Зенита» в сезоне

    Семак рассказал, вернется ли Малком из Бразилии на последние матчи «Зенита» в сезоне

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отъезд полузащитника Малкома из расположения клуба в Бразилию.

    – У Малкома родился сын, игрок уехал домой. Но у него, вроде бы, было желание побить рекорд результативности в чемпионате. Какова с ним ситуация в целом? А с другими легионерами?

    – Что касается Малкома, то посмотрим. Самое главное – здоровье жены и ребенка, и сейчас для него важнее всего быть рядом с ними. Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает.

    На сегодняшний день мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, то останется вместе с супругой. Сейчас быть там для него гораздо важнее, чем здесь.

    Что касается других игроков, то есть микроповреждения у Вендела, у Караваева и у Одоевского, который вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Бакаев продолжает восстанавливаться, и в следующей игре точно не примет участие.

    Родригао занимается лечением и, возможно, полетит на консультацию. Роберт Ренан – в расположении сборной.

    • Малком покинул расположение «Зенита» за три тура до конца чемпионата России.
    • Петербуржцам осталось сыграть с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
    • Бразилец – лучший бомбардир сезона РПЛ (23 гола).

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    Источник: сайт «Зенита»

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