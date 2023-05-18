Семак рассказал, вернется ли Малком из Бразилии на последние матчи «Зенита» в сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отъезд полузащитника Малкома из расположения клуба в Бразилию.

– У Малкома родился сын, игрок уехал домой. Но у него, вроде бы, было желание побить рекорд результативности в чемпионате. Какова с ним ситуация в целом? А с другими легионерами?

– Что касается Малкома, то посмотрим. Самое главное – здоровье жены и ребенка, и сейчас для него важнее всего быть рядом с ними. Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает.

На сегодняшний день мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, то останется вместе с супругой. Сейчас быть там для него гораздо важнее, чем здесь.

Что касается других игроков, то есть микроповреждения у Вендела, у Караваева и у Одоевского, который вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Бакаев продолжает восстанавливаться, и в следующей игре точно не примет участие.

Родригао занимается лечением и, возможно, полетит на консультацию. Роберт Ренан – в расположении сборной.