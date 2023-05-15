Малком улетел из России за три тура до конца РПЛ: он сделал фото в Париже

Полузащитник «Зенита» Малком улетел из России.

Бразилец опубликовал в соцсетях фото из аэропорта Парижа. Оттуда он, скорее всего, вылетит в Бразилию, где у него родился первый сын.

Малком покинул расположение «Зенита» за три тура до конца чемпионата России.

В оставшихся трех турах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).

Он лучший бомбардир сезона (23 гола).

Фото: соцсети Малкома.