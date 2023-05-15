Малком улетел из России за три тура до конца РПЛ: он сделал фото в Париже

Пятеро Малкомов соревнуются, у кого быстрее харя треснет
Полузащитник «Зенита» Малком улетел из России.
Бразилец опубликовал в соцсетях фото из аэропорта Парижа. Оттуда он, скорее всего, вылетит в Бразилию, где у него родился первый сын.
Малком покинул расположение «Зенита» за три тура до конца чемпионата России.
- В оставшихся трех турах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
- Он лучший бомбардир сезона (23 гола).
Фото: соцсети Малкома.