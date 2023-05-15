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    • Малком улетел из России за три тура до конца РПЛ: он сделал фото в Париже

    Малком улетел из России за три тура до конца РПЛ: он сделал фото в Париже

    Полузащитник «Зенита» Малком улетел из России.

    Бразилец опубликовал в соцсетях фото из аэропорта Парижа. Оттуда он, скорее всего, вылетит в Бразилию, где у него родился первый сын.

    Малком покинул расположение «Зенита» за три тура до конца чемпионата России.

    • В оставшихся трех турах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
    • Он лучший бомбардир сезона (23 гола).

    Фото: соцсети Малкома.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2170

      jek718875 18 минут назад

      Пятеро Малкомов соревнуются, у кого быстрее харя треснет

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      Рейтинг: +116

      яцык 1 час назад

      скоро проведет матчей 10 и домой заранее в бразилию

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      Рейтинг: +8337

      Беспонтий 1 час назад

      пять! малкомов на родину летят))
      а нам в в сочах и оренбургах
      ( ещё и Факел кинет shit по петербургу)
      разъ.ё.бывайся за ребят ))))

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