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  • Быстров: «Игра у «Спартака» – говно, футбол Абаскалю уже не нужен»

Быстров: «Игра у «Спартака» – говно, футбол Абаскалю уже не нужен»

18 мая 2023, 13:30
16

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

«Мы в очередной раз начинаем говорить про «Спартак» и констатируем, что игра у команды в этот временной период – говно.

Первый тайм опять проваливают, уже четвертый раз подряд. В опорной зоне снова проблемы без Литвинова. Сколько можно? Одно и то же.

Судейство? Можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия.

Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял», – сказал Быстров.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 27 туров.
  • Абаскаль возглавил команду летом 2022 года вместо Паоло Ваноли.
  • Контракт испанца с клубом действует до июня 2025-го.

Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (16)
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derrik2000
1684408459
"игра у команды в этот временной период – говно." Не, не так. ИГРА либо ЕСТЬ, либо её НЕТ. "Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял», – сказал Быстров." Золотые слова, Володя! Я ЭТО всё время пишу и говорю.
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NewLife
1684416516
Моська лает на слона))
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АлексМак
1684420902
Красавчик, Вова. Как всегда , в своём стиле, режет правду-матку.
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dim29
1684421066
Может он отчасти и прав,но почему-то забывает,что скамейка не шибко длинная и равнозначная-травмы.Ну и конечно как обычно писать и говорить грязь про Спартак-это всегда в плюс у Миллера и ежи с ним.
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