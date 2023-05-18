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    • Быстров: «Игра у «Спартака» – говно, футбол Абаскалю уже не нужен»

    Быстров: «Игра у «Спартака» – говно, футбол Абаскалю уже не нужен»

    Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

    «Мы в очередной раз начинаем говорить про «Спартак» и констатируем, что игра у команды в этот временной период – говно.

    Первый тайм опять проваливают, уже четвертый раз подряд. В опорной зоне снова проблемы без Литвинова. Сколько можно? Одно и то же.

    Судейство? Можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия.

    Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял», – сказал Быстров.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Абаскаль возглавил команду летом 2022 года вместо Паоло Ваноли.
    • Контракт испанца с клубом действует до июня 2025-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21386

      derrik2000 13 минут назад

      "игра у команды в этот временной период – говно."

      Не, не так.
      ИГРА либо ЕСТЬ, либо её НЕТ.

      "Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял», – сказал Быстров."

      Золотые слова, Володя! Я ЭТО всё время пишу и говорю.

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