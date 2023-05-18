Быстров: «Игра у «Спартака» – говно, футбол Абаскалю уже не нужен»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

«Мы в очередной раз начинаем говорить про «Спартак» и констатируем, что игра у команды в этот временной период – говно.

Первый тайм опять проваливают, уже четвертый раз подряд. В опорной зоне снова проблемы без Литвинова. Сколько можно? Одно и то же.

Судейство? Можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия.

Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял», – сказал Быстров.

«Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 27 туров.

Абаскаль возглавил команду летом 2022 года вместо Паоло Ваноли.

Контракт испанца с клубом действует до июня 2025-го.

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