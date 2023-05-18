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  • Литвинов ответил, называют ли игроки «Спартака» Абаскаля «рыжим»

Литвинов ответил, называют ли игроки «Спартака» Абаскаля «рыжим»

18 мая 2023, 12:28

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о совместной работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.

– Вот приходит новый тренер, ему 33 года, он почти неизвестен. От чего зависит отношение игроков к нему? Чем Абаскаль вас «купил»?

– Все зависит от тренировочного процесса, поведения, того, как он до нас все каждый день доносит. Между игроками и тренерским штабом была и есть гармония.

Еще на летних сборах было очень много командных мероприятий, разные веселые игры. Гильермо делал все, чтобы команда сплотилась.

– Как вы его за глаза называете? Рыжим?

– Нет, ха-ха. Просто Гильермо или Абаскаль.

– Когда он только пришел, ты проводил параллель между ним и Тедеско. Теперь различия уже заметнее?

– Они в любом случае не огромны. Может, в силу возраста – оба тренеры молодые, амбициозные, эмоциональные. Думаю, они одного типа.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 27 туров.
  • Абаскаль возглавил команду летом 2022 года вместо Паоло Ваноли.
  • Контракт испанца с клубом действует до июня 2025-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан Абаскаль Гильермо
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