На Суперфинале Fonbet Кубка России будет парад всех участников

Ивент-руководитель РФС Кирилл Терешин рассказал, что на Суперфинал Fonbet Кубка России приглашены все участники сезона для проведения парада.

«11 июня завершится первый розыгрыш абсолютно нового для нашего футбола турнира, объединившего всю страну и уровни футбола, ставшего достойным конкурентом РПЛ по медийности, зрелищности, коммерческой привлекательности.

Для организаторов, партнeров, многих участников этот проект стал больше, чем игрой. Эту осень и весну запомнят тысячи болельщиков в Ставрополе, Ульяновске, Жигулевске, Екатеринбурге и других городах России.

Решающий матч в Москве станет историческим прощанием со всеми, кто участвовал, организовал, судил, пел, болел, став одной большой футбольной семьей. Эмоциональное прощание и благодарность от РФС мы хотим отразить в эпизоде парада участников на поле – наподобие олимпийского.

Уверен, будет ярко и значимо для многих. Представьте, любители идут на суперфинале – да это на всю жизнь!» – написал Терешин.