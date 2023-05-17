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  • На Суперфинале Fonbet Кубка России будет парад всех участников

На Суперфинале Fonbet Кубка России будет парад всех участников

17 мая 2023, 22:33
5

Ивент-руководитель РФС Кирилл Терешин рассказал, что на Суперфинал Fonbet Кубка России приглашены все участники сезона для проведения парада.

«11 июня завершится первый розыгрыш абсолютно нового для нашего футбола турнира, объединившего всю страну и уровни футбола, ставшего достойным конкурентом РПЛ по медийности, зрелищности, коммерческой привлекательности.

Для организаторов, партнeров, многих участников этот проект стал больше, чем игрой. Эту осень и весну запомнят тысячи болельщиков в Ставрополе, Ульяновске, Жигулевске, Екатеринбурге и других городах России.

Решающий матч в Москве станет историческим прощанием со всеми, кто участвовал, организовал, судил, пел, болел, став одной большой футбольной семьей. Эмоциональное прощание и благодарность от РФС мы хотим отразить в эпизоде парада участников на поле – наподобие олимпийского.

Уверен, будет ярко и значимо для многих. Представьте, любители идут на суперфинале – да это на всю жизнь!» – написал Терешин.

  • В турнире поучаствовали 103 команды, включая любительские и медийные.
  • Сезон Fonbet Кубка России стартовал в августе.
  • Терешин организовывал и прошлый финал турнира «Спартак»«Динамо» (2:1).

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Источник: телеграм-канал Кирилла Терешина
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Сам_себе_сказал
1684353543
не интересно...
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vladik12
1684355277
Буду болеть за первый трофей для южан!
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portero
1684357193
Идиоты, кто туда поедет на парад???? Всё же в управлении футболом у нас наркоманы конченные!!!!!
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Штошка
1684383893
Скорее всего просто красивые девчонки с флагами пройдут по стадиону и все. Никого не позовут их клубов туда.
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