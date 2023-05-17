Кавазашвили: «Российский футбол отдан залетным тренерам-гастарбайтерам»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили недоволен, что в РПЛ работают иностранные тренеры.
«О каком ярчайшем воспитании тренеров в России мы можем говорить? Наш футбол полностью отдали залетным тренерам-гастарбайтерам. Они даже русский не знают, а переводчик-то что дает? Полное понимание? Нет. Бесков, когда выводил команду на игру, не садился на скамейку запасных, не кричал во время игры, а поднимался на трибуну и смотрел игру постоянно там.
О чем это говорит? Он воспитывал игроков до матча, а поправлял футболистов после игры. Во время матча поправлять футболистов бесполезно, они ничего не слышат. Чему иностранцы могут обучить наших футболистов? Они думают только о деньгах – как можно больше заработать. А владельцы российских команд держат их у себя по полгода или год», – сказал Кавазашвили.
- «Зенит» последние 5 чемпионств взял под руководством россиянина Сергея Семака.
- В РПЛ сейчас 5 тренеров-легионеров.
- Сезон продлится до 3 июня.