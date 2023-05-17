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    • Кавазашвили: «Российский футбол отдан залетным тренерам-гастарбайтерам»

    Кавазашвили: «Российский футбол отдан залетным тренерам-гастарбайтерам»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили недоволен, что в РПЛ работают иностранные тренеры.

    «О каком ярчайшем воспитании тренеров в России мы можем говорить? Наш футбол полностью отдали залетным тренерам-гастарбайтерам. Они даже русский не знают, а переводчик-то что дает? Полное понимание? Нет. Бесков, когда выводил команду на игру, не садился на скамейку запасных, не кричал во время игры, а поднимался на трибуну и смотрел игру постоянно там.

    О чем это говорит? Он воспитывал игроков до матча, а поправлял футболистов после игры. Во время матча поправлять футболистов бесполезно, они ничего не слышат. Чему иностранцы могут обучить наших футболистов? Они думают только о деньгах – как можно больше заработать. А владельцы российских команд держат их у себя по полгода или год», – сказал Кавазашвили.

    • «Зенит» последние 5 чемпионств взял под руководством россиянина Сергея Семака.
    • В РПЛ сейчас 5 тренеров-легионеров.
    • Сезон продлится до 3 июня.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      erybov1965 30 минут назад

      Золотые слова,особенно про Бескова и про его стиль тренера.Но по-моему наш футбол отдан не тренерам-иностранцам.Этих тренеров и таких же игроков кто-то приводит,а их кто-то берет в клубы.Так вот эти "кто-то" и управляют нашим футболом.И вот здесь нет никакого футбола,только бизнес.

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      Рейтинг: +11

      prostotak2023 57 минут назад

      сказал правду, а стыдно за спартаГ

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