Андреев останется в «Крыльях»: он публично подал в отставку в знак протеста против судейства

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев останется на своeм посту, несмотря на то, что он публично подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

«На совете директоров ПФК «Крылья Советов», который состоялся 16 мая, генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев кратко изложил результаты работы клуба под его руководством за два прошедших года.

Вадим Андреев отметил, что, к сожалению, спортивный результат в весенней части чемпионата оказался неудовлетворительным.

Одной из причин такого результата послужило необъективное судейство в отношении ПФК «Крылья Советов». Клуб неоднократно обращался в экспертно-судейскую комиссию, которая признавала ошибки арбитров, повлиявшие на результат матчей. Для привлечения внимания к этой проблеме после скандального судейства в матче «Пари НН» – «Крылья Советов» Вадим Андреев сообщил, что принял решение подать в отставку.

Члены совета директоров обсудили сложившуюся ситуацию и, с учeтом необходимости концентрации усилий клуба на решении спортивных задач, приняли решение вопрос об отставке генерального директора отложить до завершения разбирательства РФС», – сообщила пресс-служба клуба.