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  • Гендиректор «Крыльев» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

Гендиректор «Крыльев» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

24 апреля 2023, 13:19
13

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил об отставке из клуба в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Все мы хотим, чтобы российский футбол становился лучше, понятнее, чтобы он развивался и прогрессировал. Ежедневно тысячи людей стараются делать так, чтобы футбол в России двигался вперeд, чтобы у него появлялось всe больше поклонников, чтобы ещe больше детей увлекались этой игрой и стремились к высоким достижениям. Ежедневно на это тратится огромное количество сил, времени, средств и ресурсов.

И мы часто подбираем обтекаемые формулировки, пытаемся быть вежливыми и соблюдать определeнные правила. Безусловно, нужно с уважением относиться ко всем, кто работает в футбольном мире, пытаться понять и услышать противоположную точку зрения. Искать компромиссы во имя общего дела.

Но, к сожалению, это удаeтся сделать не всегда.

Футбольный клуб «Крылья Советов» столкнулся с беспрецедентным судейством. Клуб с большой историей, клуб, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, клуб с многочисленной армией болельщиков и большими футбольными традициями, клуб «Крылья Советов» – с молодой зрелищной командой, настоящим открытием прошлого сезона, – вынужден решать вопросы не на футбольном поле, а за его пределами. Добывать результат не в честной борьбе, а бороться с судейским беспределом.

Многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием нашей команды, были отмечены нами официальным порядком и подавались в ЭСК. В большинстве случаев ЭСК признавала ошибки арбитров, однако это никак не влияло на дальнейшие решения судей, которые продолжали раз за разом судить так, как им вздумается, а не как того требуют футбольные правила.

Результат так называемой работы арбитров известен: потеря очков «Крыльями», громкие скандалы и никаких санкций в отношении судей. Тот труд, та работа, которая проделывается клубом, тренерским штабом, футболистами – просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров.

Ровно год назад «Крылья Советов» сыграли тот самый матч с «Химками». Матч, в котором нашу команду откровенно «убили», матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником «Пари НН». Команды, в матче с которой решения судей вновь вызывают недоумение, не видя абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допуская ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат.

Стоит отдельно обратить внимание на судейскую бригаду. Роман Галимов, который был отстранeн от матчей РПЛ на четыре года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил «творить». При этом стоит отметить, что Первую лигу возглавляет брат генерального директора «Пари НН».

Можно сказать совершенно точно: РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами – бездействует. И мы считаем, что так продолжаться не может. Что-то должно поменяться.

Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов.

Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я ещe раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нeм поменяется.

Но главное: я точно знаю, что моя позиция в отношении судейства в РПЛ совпадает с позициями большинства клубов. Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел», – сказал Андреев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (13)
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eugen-han
1682332627
Полностью согласен с таким мнением и подписываюсь под этими правдивыми строками.
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NewLife
1682332670
Причина всего этого судейского бл.я.дства - конфликт интересов, другими словами управление РФС владельцем одной из команд РПЛ Газпромом. Пока синит принадлежит Газпрому, а его функционер Дюков возглавляет РФС, ситуация не изменится.
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ilichkadr
1682332884
Можно подумать, что отставка в знак протеста кого-то всколыхнет и сподвигнет к действу. Никому ничего не надо, поскольку в РФС сидят не компетентные люди, говоря простым языком - дилетанты.
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witalik
1682334525
Ну и пошёл, чёртов вор, к едреней фене. Видимо, собрался смыться в страну, где нет экстрадиции уголовников и воров, например, в благочинную Англию. Скатертью дорога...
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NewLife
1682337955
Почему удалили мой коммент и ответы на него ? Дюков попросил ?
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subbotaspartak
1682340384
Не поможет, не спасёт... "Отряд не заметил потери бойца...."
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Sviro
1682344255
Неплохо бы играть научится и стремлению к победе. Не первый п. р. о. с. е. р КрыС и не надо судей винить. Если прошлый сезон играли, то и судейство было нормальное и результаты. А мимо ворот в серии пенальти недавней с уважаемым мной Краснодаром тоже судьи виноваты в промахах?
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