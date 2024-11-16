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    Мостовой заявил, что ни разу в жизни не курил

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заверил, что никогда не курил.

    – Для меня тема курения закрыта с пяти лет. Я никогда сигарету даже в руке не держал. Единственное, что делал, передавал пачку сигарет из рук в руки, если кто-то просил.

    Ни отец, никто из родных никогда не курил. Запретная для меня тема. Да, я не имею права кому-то что-то запрещать, каждый человек живет как хочет, у всех одна жизнь, хочешь – кури. Но когда ты знаешь, что это вредит твоему здоровью и все равно куришь, это вообще ужас.

    – Многие футболисты в Испании курили? Тот же Валерий Карпин этого никогда не скрывал.

    – В Испании, Франции, Португалии не многие курили. Единицы. А в Советском союзе многие и пили, курили. Говорили «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет».

    Отчасти тоже правы. Я вот столкнулся с камнями в почках, а не курил, не пил в жизни, спортом занимался. А камни – вот они. При этом есть люди, на которых пробы негде ставить, и они не знают, что такое больница.

    • Мостовой играл в Испании за «Сельту».
    • Сейчас Александр получает тренерскую лицензию в РФС.
    • На прошлой неделе Мостовой был на стажировке в «Динамо».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    лошадка35
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    Ну так можно ещё успеть, жизнь-то ещё не закончилась)
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