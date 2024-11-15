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    Реакция Мостового на 11:0 в матче Россия – Бруней

    Александр Мостовой прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Брунея.

    «Вот видите, я опять был прав, ведь говорил, что должны побежать с разницей в 8–10 мячей как минимум. Ужас, безобразие, конечно.

    Я три недели говорил, что забьем как минимум десять. Включил первые минуты, хотел посмотреть, как брунейцы выглядят, но когда увидел этих ребят, мне стало их жалко. Это не футболисты, конечно.

    Я говорил тысячу раз, что нельзя играть с такими сборными, надо уважать себя. Игры с таким соперниками не нужны», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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