Реакция Мостового на 11:0 в матче Россия – Бруней

Александр Мостовой прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Брунея.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Валерия Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

«Вот видите, я опять был прав, ведь говорил, что должны побежать с разницей в 8–10 мячей как минимум. Ужас, безобразие, конечно.

Я три недели говорил, что забьем как минимум десять. Включил первые минуты, хотел посмотреть, как брунейцы выглядят, но когда увидел этих ребят, мне стало их жалко. Это не футболисты, конечно.

Я говорил тысячу раз, что нельзя играть с такими сборными, надо уважать себя. Игры с таким соперниками не нужны», – сказал Мостовой.

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