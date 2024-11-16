Селюк призвал отстранить Карпина от сборной России из-за Дзюбы

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы забить рекордный мяч за сборную России. Накануне россияне победили Бруней (11:0) в товарищеской игре.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Считаю, что Карпин должен был вызвать Дзюбу, а тот бы забил. А там они начинают, рекорд это или не рекорд. Да, рекорд. Все стараются за рекорды. Роналду играет за рекорды и Месси тоже. Это нормально, когда есть мотивация. Когда таким образом его не пускают, то я категорически против. В этом отношении я поддерживаю Дзюбу.

Убежден, что РФС должен отстранить Карпина от тренера сборной хотя бы на одну игру, если он так не хочет ставить Дзюбу. И пускай кто-то пригласит Артема на один матч, чтобы он этому Брунею или Вьетнаму забил. Вьетнамцы бедолаги, выбежали, они как раз по пупок Дзюбе, он бы даже не двигаясь забил штук пять. Почему тогда Лоськова выпустили за «Локомотив» для того, чтобы он тоже какой-то там рекорд установил? Это же нормально, люди для этого и стараются», – сказал Селюк.

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