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    • Селюк призвал отстранить Карпина от сборной России из-за Дзюбы

    Селюк призвал отстранить Карпина от сборной России из-за Дзюбы

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы забить рекордный мяч за сборную России. Накануне россияне победили Бруней (11:0) в товарищеской игре.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Считаю, что Карпин должен был вызвать Дзюбу, а тот бы забил. А там они начинают, рекорд это или не рекорд. Да, рекорд. Все стараются за рекорды. Роналду играет за рекорды и Месси тоже. Это нормально, когда есть мотивация. Когда таким образом его не пускают, то я категорически против. В этом отношении я поддерживаю Дзюбу.

    Убежден, что РФС должен отстранить Карпина от тренера сборной хотя бы на одну игру, если он так не хочет ставить Дзюбу. И пускай кто-то пригласит Артема на один матч, чтобы он этому Брунею или Вьетнаму забил. Вьетнамцы бедолаги, выбежали, они как раз по пупок Дзюбе, он бы даже не двигаясь забил штук пять. Почему тогда Лоськова выпустили за «Локомотив» для того, чтобы он тоже какой-то там рекорд установил? Это же нормально, люди для этого и стараются», – сказал Селюк.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии (7)
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    VGreen
    1731768185
    Всё таки значение Лоськова для Локомотива и уважение к нему не только от болельщиков Локомотива, но и от всех остальных, несколько другое, нежели Дзюба....Тем более после его последних интервью. Не хочется, чтобы такой человек вписал свое имя в историю Сборной, пусть уж лучше Кержаков рекордсменом остается.
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    лошадка35
    1731768931
    И ещё обязательно надо оштрафовать, посадить и расстрелять всех, кто не согласен с величием рукодзюбы
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    serhio80
    1731769354
    Против Брунея можно было и Кержакова выпустить)
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    шахта Заполярная
    1731769557
    Селюк он и в Африке селюк.
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    The only one
    1731770840
    Какой то Селюк уже заменяет и командует РФС? Займись своим непосредственным делом- спекуляцией и не пыжи...
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