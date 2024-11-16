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    Мостовой: «Где там хваленый Тедеско? Что-то поплыл!»

    Александр Мостовой отреагировал на поражение сборной Бельгии от Италии (0:1) в Лиге наций.

    «Где там хваленый Тедеско, про которого все кричали и нахваливали? Как только начались у него какие-то проблемки с футболистами, эти моменты сразу вылезли, потому что игроки там сильные.

    Что там с Доменико, как дела у него? Что-то поплыл! Его еще после чемпионата Европы должны были выгнать.

    Я ожидал, что Бельгия обыграет итальянцев. Смотришь на таблицу: играют дома, последний шанс, они на третьем месте идут. Надо было побеждать, чтобы хоть как-то зацепиться, но они же влетели.

    Я считаю, что после провала на крупном турнире, который летом был, нужно было сразу убирать его. Да и в принципе зачем было ставить его?

    В Бельгии столько футбольных людей, такая страна, а главным тренером национальной команды ставят Тедеско. Это же вообще ужас!» – сказал Мостовой.

    • Бельгийцы досрочно лишились шансов выйти из группы Лиги наций.
    • Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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