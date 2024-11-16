Самедов: «Спартак» многих бесит, но его величие никуда не девается»

Бывший спартаковец Александр Самедов не согласен с точкой зрения, что «Спартак» стал середняком.

«Спартак» никогда не будет середняком, никогда. Могут быть взлеты и падения, но «Спартак» априори не может быть середняком. Это большой клуб.

«Спартак» всегда будет великим раздражителем. Он многих бесит, но его величие никуда не девается. Так будет всегда», – сказал Самедов.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (23 ноября).

«Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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