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    • Самедов: «Спартак» многих бесит, но его величие никуда не девается»

    Самедов: «Спартак» многих бесит, но его величие никуда не девается»

    Бывший спартаковец Александр Самедов не согласен с точкой зрения, что «Спартак» стал середняком.

    «Спартак» никогда не будет середняком, никогда. Могут быть взлеты и падения, но «Спартак» априори не может быть середняком. Это большой клуб.

    «Спартак» всегда будет великим раздражителем. Он многих бесит, но его величие никуда не девается. Так будет всегда», – сказал Самедов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (23 ноября).
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1731766504
    Аминь !
    Ответить
    Цугундeр
    1731766682
    Не много ли Саш на бедную голову "великого раздражителя"? )
    Ответить
    FWSPM
    1731768108
    Спартак сила газпрем могила !
    Ответить
    Серый212918
    1731769078
    Можно просто посмотреть статистику за последние два десятилетия. В чем величие? В количестве потраченных денег или уволенных тренеров?
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