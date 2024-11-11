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  • Генич дал неутешительный прогноз на будущее «Крыльев Советов»

Генич дал неутешительный прогноз на будущее «Крыльев Советов»

11 ноября 2024, 12:30
9

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на дальнейшую судьбу «Крыльев Советов».

«Будет, скорее всего, смена тренера. Когда губернатор говорит, что мы решили все пересмотреть, и чтобы не агентам все это шло, а играли местные футболисты, – это прямая дорога в Первую лигу.

Будут играть на «Металлурге» спокойненько под 3-5 тысяч, и основной командой сделают «Акрон». Частная команда, классно, чуть-чуть поможем из бюджета, вот вам еще стадион. Просто скажут: зачем Самарской области две команды РПЛ? Скажут, что жирные времена для «Крыльев» прошли», – сказал Генич.

  • «Крылья» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
  • Команда в РПЛ с 2021 года.
  • Вернул ее в высший дивизион Игорь Осинькин, работающий с «Крыльями» с 2020 года.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Генич Константин
Комментарии (9)
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gunstilzit
1731324694
Просто сливают Осинькина.
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АЛЕКС 58
1731326359
А Гейич это что за гадалка? Это не то чмо с Матч тв,с гнусавым голоском,в понтовых очках? Которого пудель слышать не хочет,как и вся Россия?
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FCSpartakM
1731332664
Смена тренера еще пару туров назад должна была быть. Уже млн раз тут писал про то, что ждун не тащит, а только кушает бюджетную зп жителей области.
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Борис34684
1731334910
Похоже будет ещё один Краснодарский вариант, и где Кубань все знают. Только будут ли в Самаре ходить на Акрон.
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crf575757
1731342074
Геничу давно пора заткнуться! Вот играл в первой лиге,так и комментируй её. Не надо лезть со своими тупыми прогнозами. Ну на месте Журавеля я вообще бы тебе морду набил.Хамло!
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