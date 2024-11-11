Генич дал неутешительный прогноз на будущее «Крыльев Советов»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на дальнейшую судьбу «Крыльев Советов».
«Будет, скорее всего, смена тренера. Когда губернатор говорит, что мы решили все пересмотреть, и чтобы не агентам все это шло, а играли местные футболисты, – это прямая дорога в Первую лигу.
Будут играть на «Металлурге» спокойненько под 3-5 тысяч, и основной командой сделают «Акрон». Частная команда, классно, чуть-чуть поможем из бюджета, вот вам еще стадион. Просто скажут: зачем Самарской области две команды РПЛ? Скажут, что жирные времена для «Крыльев» прошли», – сказал Генич.
- «Крылья» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
- Команда в РПЛ с 2021 года.
- Вернул ее в высший дивизион Игорь Осинькин, работающий с «Крыльями» с 2020 года.
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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова