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  • «Не знаю, почему такой вой идет»: Талалаев – о спорном удалении Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

«Не знаю, почему такой вой идет»: Талалаев – о спорном удалении Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

15 мая 2023, 20:48
7

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с удалением Даниила Денисова из «Спартака» в субботней игре 27-го тура РПЛ.

  • Спартаковец получил 2-ю желтую карточку в конце 1-го тайма.
  • Матч судил Евгений Кукуляк.
  • Вдесятером «Спартак» потерял очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

«Если вы посмотрите момент, где Денисов получает карточку, – я не знаю, почему такой вой идет.

Любой футбольный человек знает, что это такое, когда в тебя прыгают с таким импульсом, он задевает шипами, задевает вскользь так, что подъем у моего игрока... Я Бикела заменил, потому что он не мог играть, вы поймите.

Денисов задевает раз, а потом второй ногой попадает в эту же точку, подворачивая Бикела. Он весь перерыв сидел со льдом, потом хотел выйти, встал, но мы приняли решение и не выпустили.

Бикел и до этого имел микроповреждение, участие его в этой игре было под вопросом, а после того, как мы увидели его голеностоп...

Поэтому кто-то если рассказывает, что это не было фолом...» – сказал Талалаев.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Денисов Даниил Талалаев Андрей
Комментарии (7)
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jek718875
1684173673
Талалаю очки не помогут, только бинокль
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ilichkadr
1684175303
Здесь и смотреть нечего. Денисов первым на мяче, проталкивает мяч "пыром" (носком), а Бикел, опаздывая касается подъёмом стопы левой ноги Денисова. Нарушения не было, ни со стороны Денисова, ни со стороны Бикела.
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R_a_i_n
1684175928
Импульсом-куимпульсом.... хдддееееее контакт вообще??? Пока вот такие дятлы есть в нашем футболе, у нас и будут чемпионы и эксперты, любящие жопу нужным людям лизать.
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dim29
1684215192
фолить не фолил.но шёл агрессивно.мог-бы и устное внушение сделать.так сказать .
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