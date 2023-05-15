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    • «Не знаю, почему такой вой идет»: Талалаев – о спорном удалении Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

    «Не знаю, почему такой вой идет»: Талалаев – о спорном удалении Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с удалением Даниила Денисова из «Спартака» в субботней игре 27-го тура РПЛ.

    • Спартаковец получил 2-ю желтую карточку в конце 1-го тайма.
    • Матч судил Евгений Кукуляк.
    • Вдесятером «Спартак» потерял очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

    «Если вы посмотрите момент, где Денисов получает карточку, – я не знаю, почему такой вой идет.

    Любой футбольный человек знает, что это такое, когда в тебя прыгают с таким импульсом, он задевает шипами, задевает вскользь так, что подъем у моего игрока... Я Бикела заменил, потому что он не мог играть, вы поймите.

    Денисов задевает раз, а потом второй ногой попадает в эту же точку, подворачивая Бикела. Он весь перерыв сидел со льдом, потом хотел выйти, встал, но мы приняли решение и не выпустили.

    Бикел и до этого имел микроповреждение, участие его в этой игре было под вопросом, а после того, как мы увидели его голеностоп...

    Поэтому кто-то если рассказывает, что это не было фолом...» – сказал Талалаев.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 20:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18809

      ilichkadr 9 минут назад

      Здесь и смотреть нечего. Денисов первым на мяче, проталкивает мяч "пыром" (носком), а Бикел, опаздывая касается подъёмом стопы левой ноги Денисова.
      Нарушения не было, ни со стороны Денисова, ни со стороны Бикела.

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      Рейтинг: +2174

      jek718875 36 минут назад

      Талалаю очки не помогут, только бинокль

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