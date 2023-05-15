«Не знаю, почему такой вой идет»: Талалаев – о спорном удалении Денисова в матче «Химки» – «Спартак»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с удалением Даниила Денисова из «Спартака» в субботней игре 27-го тура РПЛ.

Спартаковец получил 2-ю желтую карточку в конце 1-го тайма.

Матч судил Евгений Кукуляк.

Вдесятером «Спартак» потерял очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

«Если вы посмотрите момент, где Денисов получает карточку, – я не знаю, почему такой вой идет.

Любой футбольный человек знает, что это такое, когда в тебя прыгают с таким импульсом, он задевает шипами, задевает вскользь так, что подъем у моего игрока... Я Бикела заменил, потому что он не мог играть, вы поймите.

Денисов задевает раз, а потом второй ногой попадает в эту же точку, подворачивая Бикела. Он весь перерыв сидел со льдом, потом хотел выйти, встал, но мы приняли решение и не выпустили.

Бикел и до этого имел микроповреждение, участие его в этой игре было под вопросом, а после того, как мы увидели его голеностоп...

Поэтому кто-то если рассказывает, что это не было фолом...» – сказал Талалаев.