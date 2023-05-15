Аллегри прокомментировал новую травму Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о том, что Поль Погба снова выбыл из строя.

«Мы хотели играть на половине поля соперника, где нам нужна была техника. Это те движения, от которых при ударе могут пострадать четырехглавые мышцы.

Мы сожалеем, потому что у него все получалось. Он многим пожертвовал, и теперь ему опять придется восстанавливаться.

Поль – взрослый человек, ему по силам преодолеть эту травму. Мы будем ждать его», – заявил Аллегри.