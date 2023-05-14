Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля

Вечно перспективный Погба окончательно заскамился, ничего нового.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил травму в матче 35-го тура Серии А против «Кремонезе».
30-летний француз впервые за год появился в стартовом составе. В последний раз это случилось в апреле 2022 года, когда Погба еще был игроком «Манчестер Юнайтед».
Однако, уже на 22-й минуте матча с «Кремонезе» футболист получил травму и попросил замену. Он плакал, покидая поле.
- Погба пропустил большую часть сезона из-за травм.
- В этом сезоне он суммарно пропустил восемь месяцев.
Фото: Goal.