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    • Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля

    Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил травму в матче 35-го тура Серии А против «Кремонезе».

    30-летний француз впервые за год появился в стартовом составе. В последний раз это случилось в апреле 2022 года, когда Погба еще был игроком «Манчестер Юнайтед».

    Однако, уже на 22-й минуте матча с «Кремонезе» футболист получил травму и попросил замену. Он плакал, покидая поле.

    • Погба пропустил большую часть сезона из-за травм.
    • В этом сезоне он суммарно пропустил восемь месяцев.

    Фото: Goal.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.05.2023 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4488

      Snek 21 минуту назад

      Вечно перспективный Погба окончательно заскамился, ничего нового.

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