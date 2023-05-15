Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Рубин» хочет подписать Дзюбу: ему предложат контракт на 1,5 миллиона

    «Рубин» хочет подписать Дзюбу: ему предложат контракт на 1,5 миллиона

    «Рубин» намерен подписать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

    • Нынешний контракт игрока с «Локо» истекает летом.
    • Дзюба в команде с февраля.
    • Он провел за «Локо» в сезоне РПЛ 9 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.

    По информации «Матч ТВ», «Рубин» был заинтересован в переходе Дзюбой еще зимой, но игрок не захотел выступать в Первой лиге. Теперь казанцы формируют команду под РПЛ и планируют сделать 34-летнего форварда ее лидером.

    «Рубин» рассчитывает, что популярность Дзюбы привлечет зрителей на трибуны. Казанский клуб готов предложить футболисту контракт по схеме «1+1» с зарплатой в размере 1,5 миллиона евро в год.

    Новости по теме
    «Такой игрок всегда нужен»: в «Рубине» отреагировали на новость об интересе к Дзюбе
    «Рубин» ответил на слухи об интересе к Дзюбе фразой из мультфильма «Жил-был пес»
    Президент «Торпедо» ответил на слова Геркуса о сорвавшемся трансфере Дзюбы 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8338

      Беспонтий 1 час назад

      волюнтаризм
      увальню валить
      вольну волю возлелеянную возле вокзала завалить..
      ------------------
      "Ну, так нельзя,***")

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3538

      FRZZ 2 часа назад

      Такая корова нужна самому...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 