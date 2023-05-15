«Рубин» хочет подписать Дзюбу: ему предложат контракт на 1,5 миллиона

«Рубин» намерен подписать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

Нынешний контракт игрока с «Локо» истекает летом.

Дзюба в команде с февраля.

Он провел за «Локо» в сезоне РПЛ 9 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.

По информации «Матч ТВ», «Рубин» был заинтересован в переходе Дзюбой еще зимой, но игрок не захотел выступать в Первой лиге. Теперь казанцы формируют команду под РПЛ и планируют сделать 34-летнего форварда ее лидером.

«Рубин» рассчитывает, что популярность Дзюбы привлечет зрителей на трибуны. Казанский клуб готов предложить футболисту контракт по схеме «1+1» с зарплатой в размере 1,5 миллиона евро в год.