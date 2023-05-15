Газзаев назвал команды, которые должны конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Валерий Газзаев высказался о конкуренции в чемпионате России.

«Я уже говорил, что «Динамо», «Спартак», ЦСКА – это те клубы, которые должны бороться за чемпионство и должны составить конкуренцию «Зениту».

А то, как только начинается чемпионат, все отдают пальму первенства «Зениту». Уже заранее! Какая тут может быть конкуренция? Остальные борются за места со второго и ниже.

Сегодня «Зенит», «Динамо», «Спартак», ЦСКА и, может быть, еще один‑два клуба должны составлять серьезную конкуренцию друг другу в борьбе за чемпионство.

Вот тогда будет огромный интерес к национальному первенству. А на сегодня у нас просто безальтернативный чемпион. Даже стремления ни у кого нет», – считает Газзаев.