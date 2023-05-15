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  • Газзаев назвал команды, которые должны конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Газзаев назвал команды, которые должны конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

15 мая 2023, 09:18
3

Валерий Газзаев высказался о конкуренции в чемпионате России.

«Я уже говорил, что «Динамо», «Спартак», ЦСКА – это те клубы, которые должны бороться за чемпионство и должны составить конкуренцию «Зениту».

А то, как только начинается чемпионат, все отдают пальму первенства «Зениту». Уже заранее! Какая тут может быть конкуренция? Остальные борются за места со второго и ниже.

Сегодня «Зенит», «Динамо», «Спартак», ЦСКА и, может быть, еще один‑два клуба должны составлять серьезную конкуренцию друг другу в борьбе за чемпионство.

Вот тогда будет огромный интерес к национальному первенству. А на сегодня у нас просто безальтернативный чемпион. Даже стремления ни у кого нет», – считает Газзаев.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом в этом сезоне.
  • Для команды это 5-й титул подряд.
  • Петербуржцы на 11 очков опережают ЦСКА со 2-го места.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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Давид59
1684134055
Команды названы, задачи определены, за работу товарищи!
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NewLife
1684139154
"А на сегодня у нас просто безальтернативный чемпион." Потому что просто безальтернативное газпромовское судейство)
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SLADE2019
1684146456
Спартак объективно не тянет на борьбу с Зенитом (про Динамо и ЦСКА рассуждать особого интереса нет). Сколько времени команда будет нуждаться в масштабной перестройке состава?
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