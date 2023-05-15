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    • Газзаев назвал команды, которые должны конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

    Газзаев назвал команды, которые должны конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

    Валерий Газзаев высказался о конкуренции в чемпионате России.

    «Я уже говорил, что «Динамо», «Спартак», ЦСКА – это те клубы, которые должны бороться за чемпионство и должны составить конкуренцию «Зениту».

    А то, как только начинается чемпионат, все отдают пальму первенства «Зениту». Уже заранее! Какая тут может быть конкуренция? Остальные борются за места со второго и ниже.

    Сегодня «Зенит», «Динамо», «Спартак», ЦСКА и, может быть, еще один‑два клуба должны составлять серьезную конкуренцию друг другу в борьбе за чемпионство.

    Вот тогда будет огромный интерес к национальному первенству. А на сегодня у нас просто безальтернативный чемпион. Даже стремления ни у кого нет», – считает Газзаев.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом в этом сезоне.
    • Для команды это 5-й титул подряд.
    • Петербуржцы на 11 очков опережают ЦСКА со 2-го места.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4719

      fakeid 4 минуты назад

      спартак? тут даже миша кержаков улыбнулся)

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