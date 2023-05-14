Геркус: «Дзюба спас бы «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус считает, что форвард Артем Дзюба спас бы клуб от вылета, если бы его подписали зимой.

– Дзюба бы спас такое «Торпедо»?

– Да.

– Видите ли за собой какие‑то ошибки?

– Вижу.

– Назначение Андрея Талалаева – ошибка?

– Нет. Это было мое решение назначить его тренером. Николаю Ковардаеву не дали шанс, потому что Талалаев сильнее.