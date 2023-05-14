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    Геркус: «Дзюба спас бы «Торпедо»

    Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус считает, что форвард Артем Дзюба спас бы клуб от вылета, если бы его подписали зимой.

    – Дзюба бы спас такое «Торпедо»?

    – Да.

    – Видите ли за собой какие‑то ошибки?

    – Вижу.

    – Назначение Андрея Талалаева – ошибка?

    – Нет. Это было мое решение назначить его тренером. Николаю Ковардаеву не дали шанс, потому что Талалаев сильнее.

    • Геркус покинул «Торпедо» после срыва трансфера Дзюбы.
    • Нападающий за весну помог «Локомотиву» покинуть зону переходных матчей.
    • Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4229

      Эном айс 1 час назад

      Вряд ли . Торпедо не купило бы Пиняева с Глушенковым, и у него нет Баринова с Камаро. И даже Тикнизяна нет.
      А без них.. Разве что с Лебеденко седыми яйцами меряться..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2194

      Bozigit 3 часа назад

      Возможно. Думаю да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3536

      FRZZ 3 часа назад

      Не спас бы.

      0
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