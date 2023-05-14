Геркус: «Дзюба спас бы «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус считает, что форвард Артем Дзюба спас бы клуб от вылета, если бы его подписали зимой.
– Дзюба бы спас такое «Торпедо»?
– Да.
– Видите ли за собой какие‑то ошибки?
– Вижу.
– Назначение Андрея Талалаева – ошибка?
– Нет. Это было мое решение назначить его тренером. Николаю Ковардаеву не дали шанс, потому что Талалаев сильнее.
- Геркус покинул «Торпедо» после срыва трансфера Дзюбы.
- Нападающий за весну помог «Локомотиву» покинуть зону переходных матчей.
- Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.
Источник: «Матч ТВ»