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    Зиньковский назвал любимого комментатора

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о российских комментаторах.

    «Кто самый приятный? Константин Генич. Костя вообще красавчик. Еще Шняк [Дмитрий Шнякин] и Нагуч [Роман Нагучев] – потому что я с ними контактирую иногда.

    Но Нагуч когда нас комментирует... Кажется, в последних трех матчах мы взяли только два очка, то есть почти всегда проигрываем. Мне уже жена говорит: «Блин, пусть вас Нагучев лучше не комментирует», – сказал игрок.

    • Генич в футбольной журналистике с 2006 года.
    • До этого он играл на профессиональном уровне.
    • Помимо «Матч ТВ» Генич комментировал на «Первом канале» (в частности, ЧМ-2014).

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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    12.05.2023 22:43
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