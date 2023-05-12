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Зиньковский назвал любимого комментатора

12 мая 2023, 22:43
2

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о российских комментаторах.

«Кто самый приятный? Константин Генич. Костя вообще красавчик. Еще Шняк [Дмитрий Шнякин] и Нагуч [Роман Нагучев] – потому что я с ними контактирую иногда.

Но Нагуч когда нас комментирует... Кажется, в последних трех матчах мы взяли только два очка, то есть почти всегда проигрываем. Мне уже жена говорит: «Блин, пусть вас Нагучев лучше не комментирует», – сказал игрок.

  • Генич в футбольной журналистике с 2006 года.
  • До этого он играл на профессиональном уровне.
  • Помимо «Матч ТВ» Генич комментировал на «Первом канале» (в частности, ЧМ-2014).

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Источник: ютуб-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Генич Константин
Комментарии (2)
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zigbert
1683959097
Возможно Генич и приятный только когда не комментирует матч Спартака.
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jek718875
1683961959
Генча-хорош, Шняка-нудник,Нагуч-вальяжный
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