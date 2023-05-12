Зиньковский назвал любимого комментатора

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о российских комментаторах.

«Кто самый приятный? Константин Генич. Костя вообще красавчик. Еще Шняк [Дмитрий Шнякин] и Нагуч [Роман Нагучев] – потому что я с ними контактирую иногда.

Но Нагуч когда нас комментирует... Кажется, в последних трех матчах мы взяли только два очка, то есть почти всегда проигрываем. Мне уже жена говорит: «Блин, пусть вас Нагучев лучше не комментирует», – сказал игрок.