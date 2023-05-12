Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кураньи будет играть в Медиалиге

    Куратор медийной команды FC Bus Алан Гатагов сообщил, что экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи дал согласие пополнить клуб.

    – Ты обещал, что Кевин Кураньи может сыграть за FC Bus в третьем сезоне.

    – Мы в контакте. У него микротравма. Залечится и приедет. Если получится, еще в группе сыграет. У нас с ним хорошие отношения. Он мой друг. Проблем с ним не возникнет.

    Я ему рассказал о Медиалиге: «Давай ко мне!» – «Без вопросов, братан». Он еще меня поздравил после 2DROTS.

    – Как вышло, что ты близок с Кураньи? Во времена «Динамо» он был суперзвездой, а ты больше ездил по арендам.

    – Чувство юмора одно. Я всегда больше с иностранцами тусил.

    – Будет основным игроком?

    – Конечно, да. Насколько хватит его.

    – И капитанскую получит?

    – Да, получит.

    – Какая у Кураньи мотивация приехать?

    – Думаю, у него свои дела. Плюс друзья. Ему интересно побыть тут. Если еще мы в МКС залетим, будет круто.

    • Немец был в «Динамо» в 2010-2015 годах.
    • Он провел в РПЛ 123 матча, забил 50 голов.
    • Кураньи завершил карьеру в 2016 году.

    Новости по теме
    «Меня не устраивало его хобби»: жена Каракина прокомментировала гибель экс-футболиста
    Каракин не участвовал в уличных гонках: он погиб в результате ДТП по другой причине
    Появились новые подробности ДТП, в котором погиб экс-игрок «Спартака» и «Динамо» 2
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2023 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 