Кураньи будет играть в Медиалиге

Куратор медийной команды FC Bus Алан Гатагов сообщил, что экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи дал согласие пополнить клуб.
– Ты обещал, что Кевин Кураньи может сыграть за FC Bus в третьем сезоне.
– Мы в контакте. У него микротравма. Залечится и приедет. Если получится, еще в группе сыграет. У нас с ним хорошие отношения. Он мой друг. Проблем с ним не возникнет.
Я ему рассказал о Медиалиге: «Давай ко мне!» – «Без вопросов, братан». Он еще меня поздравил после 2DROTS.
– Как вышло, что ты близок с Кураньи? Во времена «Динамо» он был суперзвездой, а ты больше ездил по арендам.
– Чувство юмора одно. Я всегда больше с иностранцами тусил.
– Будет основным игроком?
– Конечно, да. Насколько хватит его.
– И капитанскую получит?
– Да, получит.
– Какая у Кураньи мотивация приехать?
– Думаю, у него свои дела. Плюс друзья. Ему интересно побыть тут. Если еще мы в МКС залетим, будет круто.
- Немец был в «Динамо» в 2010-2015 годах.
- Он провел в РПЛ 123 матча, забил 50 голов.
- Кураньи завершил карьеру в 2016 году.