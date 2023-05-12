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Кураньи будет играть в Медиалиге

12 мая 2023, 21:24
1

Куратор медийной команды FC Bus Алан Гатагов сообщил, что экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи дал согласие пополнить клуб.

– Ты обещал, что Кевин Кураньи может сыграть за FC Bus в третьем сезоне.

– Мы в контакте. У него микротравма. Залечится и приедет. Если получится, еще в группе сыграет. У нас с ним хорошие отношения. Он мой друг. Проблем с ним не возникнет.

Я ему рассказал о Медиалиге: «Давай ко мне!» – «Без вопросов, братан». Он еще меня поздравил после 2DROTS.

– Как вышло, что ты близок с Кураньи? Во времена «Динамо» он был суперзвездой, а ты больше ездил по арендам.

– Чувство юмора одно. Я всегда больше с иностранцами тусил.

– Будет основным игроком?

– Конечно, да. Насколько хватит его.

– И капитанскую получит?

– Да, получит.

– Какая у Кураньи мотивация приехать?

– Думаю, у него свои дела. Плюс друзья. Ему интересно побыть тут. Если еще мы в МКС залетим, будет круто.

  • Немец был в «Динамо» в 2010-2015 годах.
  • Он провел в РПЛ 123 матча, забил 50 голов.
  • Кураньи завершил карьеру в 2016 году.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Медиафутбол Динамо
Комментарии (1)
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Garrincha58
1683956011
цирк в медиалиге теперь и легионеры будут а зачем???? ведь эта лига для молодых а ветераны пусть играют в другом месте
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