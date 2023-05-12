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    • Журавель: «Жирков страдал в «Челси»: утром прилетал в Москву, вечером – обратно в Лондон»

    Журавель: «Жирков страдал в «Челси»: утром прилетал в Москву, вечером – обратно в Лондон»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель ответил, кому из россиян было сложнее всего адаптироваться к АПЛ.

    «В бытовом плане было тяжелее всех Юрию Жиркову. Он прям страдал. Со слов Андрея Аршавина, Жирков по утрам садился в самолет, летел в Москву, чтобы сходить в ресторан. Вечером – обратно в Лондон. Когда были утренние и вечерние рейсы.

    Он домашний парень, не очень адаптирующийся в чужой среде. В Лондоне для него было три места: жилье, база и кальянная с рестораном. Такой был треугольник жизни. Еще был музей Второй мировой войны», – сказал Журавель на ютуб-канале Павла Городницкого.

    • Жирков был в «Челси» в 2009-2011 годах.
    • Он провел в АПЛ 29 матчей.
    • Потом игрока купил «Анжи».

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2023 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1499

      elessar arnor 2 часа назад

      и принципов особо нет: Анжи, Динамо и зенька

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