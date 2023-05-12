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  • Журавель: «Жирков страдал в «Челси»: утром прилетал в Москву, вечером – обратно в Лондон»

Журавель: «Жирков страдал в «Челси»: утром прилетал в Москву, вечером – обратно в Лондон»

12 мая 2023, 21:00
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Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель ответил, кому из россиян было сложнее всего адаптироваться к АПЛ.

«В бытовом плане было тяжелее всех Юрию Жиркову. Он прям страдал. Со слов Андрея Аршавина, Жирков по утрам садился в самолет, летел в Москву, чтобы сходить в ресторан. Вечером – обратно в Лондон. Когда были утренние и вечерние рейсы.

Он домашний парень, не очень адаптирующийся в чужой среде. В Лондоне для него было три места: жилье, база и кальянная с рестораном. Такой был треугольник жизни. Еще был музей Второй мировой войны», – сказал Журавель на ютуб-канале Павла Городницкого.

  • Жирков был в «Челси» в 2009-2011 годах.
  • Он провел в АПЛ 29 матчей.
  • Потом игрока купил «Анжи».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Жирков Юрий
Комментарии (1)
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NewLife
1683961187
Расп.и.зди.лись на пару с шавкой - 3,5 ч время полета в одну сторону плюс дорога в/из аэропорта, совсем оборзели так сочинять.
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