Журавель: «Жирков страдал в «Челси»: утром прилетал в Москву, вечером – обратно в Лондон»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель ответил, кому из россиян было сложнее всего адаптироваться к АПЛ.

«В бытовом плане было тяжелее всех Юрию Жиркову. Он прям страдал. Со слов Андрея Аршавина, Жирков по утрам садился в самолет, летел в Москву, чтобы сходить в ресторан. Вечером – обратно в Лондон. Когда были утренние и вечерние рейсы.

Он домашний парень, не очень адаптирующийся в чужой среде. В Лондоне для него было три места: жилье, база и кальянная с рестораном. Такой был треугольник жизни. Еще был музей Второй мировой войны», – сказал Журавель на ютуб-канале Павла Городницкого.