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  • Мостовой – о тренерской лицензии: «Слово «учиться» не подходит, мне же не 20 лет»

Мостовой – о тренерской лицензии: «Слово «учиться» не подходит, мне же не 20 лет»

12 мая 2023, 20:50
7

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал подачу документов на получение тренерской лицензии.

– Никакую цель перед собой сейчас не ставлю. Это нужно делать, когда тебе 15-20 лет. Спокойно ко всему отношусь, в том числе и к обучению на тренерскую лицензию.

Я не болтун, как многие. Не для того играл в футбол 20 лет, чтобы потом кричать о своих целях. Жизнь слишком короткая, чтобы загадывать что-то.

– Доучитесь ли до конца?

– Не знаю даже, что там. Слово «учиться» не подходит. Мне же не 20 лет, чтобы учиться. Можно в шутку сказать, что «узнаю много нового о футболе», ха-ха.

– Помогали ли вам?

– Нет. Сейчас взял телефон, компьютер и все сделал. Мне в жизни мало кто помогал вообще, ха-ха.

  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
  • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
  • Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (7)
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VVM1964
1683919978
"Век живи, век учись" - ну естественно это не про Мостового...
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neim
1683926592
Тебе и тренерская работа не подойдет. Ну как корове седло может подойти ? ))).
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zagrizlik
1683938714
Какой же он скудоумный...учиться новому можно всю жизнь.
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Беспонтий
1683948669
трубочка на задней парте патронтаж из жёванной бумажки бедная лицензия отучился сашка
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Эном айс
1683951538
-"ха-ха, ха-ха." -"Может ты нам всем раскажешь? Вместе всем классом посмеемся"
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Добрый Бобер
1683952093
Перестать учиться = остановиться в развитии.
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Garrincha58
1683955847
с таким настроем сиди дома или на МатчТВ иначе ничего у тебя получится
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