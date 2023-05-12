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    • Мостовой – о тренерской лицензии: «Слово «учиться» не подходит, мне же не 20 лет»

    Мостовой – о тренерской лицензии: «Слово «учиться» не подходит, мне же не 20 лет»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал подачу документов на получение тренерской лицензии.

    – Никакую цель перед собой сейчас не ставлю. Это нужно делать, когда тебе 15-20 лет. Спокойно ко всему отношусь, в том числе и к обучению на тренерскую лицензию.

    Я не болтун, как многие. Не для того играл в футбол 20 лет, чтобы потом кричать о своих целях. Жизнь слишком короткая, чтобы загадывать что-то.

    – Доучитесь ли до конца?

    – Не знаю даже, что там. Слово «учиться» не подходит. Мне же не 20 лет, чтобы учиться. Можно в шутку сказать, что «узнаю много нового о футболе», ха-ха.

    – Помогали ли вам?

    – Нет. Сейчас взял телефон, компьютер и все сделал. Мне в жизни мало кто помогал вообще, ха-ха.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
    • Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

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    Источник: Sport24

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    12.05.2023 20:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5599

      neim 11 минут назад

      Тебе и тренерская работа не подойдет. Ну как корове седло может подойти ? ))).

      0
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      Рейтинг: +34293

      VVM1964 2 часа назад

      "Век живи, век учись" - ну естественно это не про Мостового...

      0
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