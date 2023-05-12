Мостовой – о тренерской лицензии: «Слово «учиться» не подходит, мне же не 20 лет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал подачу документов на получение тренерской лицензии.

– Никакую цель перед собой сейчас не ставлю. Это нужно делать, когда тебе 15-20 лет. Спокойно ко всему отношусь, в том числе и к обучению на тренерскую лицензию.

Я не болтун, как многие. Не для того играл в футбол 20 лет, чтобы потом кричать о своих целях. Жизнь слишком короткая, чтобы загадывать что-то.

– Доучитесь ли до конца?

– Не знаю даже, что там. Слово «учиться» не подходит. Мне же не 20 лет, чтобы учиться. Можно в шутку сказать, что «узнаю много нового о футболе», ха-ха.

– Помогали ли вам?

– Нет. Сейчас взял телефон, компьютер и все сделал. Мне в жизни мало кто помогал вообще, ха-ха.