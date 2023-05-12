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  • Червиченко: «Некоторые матчи «Спартака» напоминали гармошку – один пеpдеж»

Червиченко: «Некоторые матчи «Спартака» напоминали гармошку – один пеpдеж»

12 мая 2023, 17:38
18

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче с «Химками».

«Если в матче с «Химками» не взять три очка, то о каких медалях может идти речь? «Спартак» сильнее «Химок» на голову, даже на две головы, но может себе устроить праздник идиотизма.

Почему-то именно с аутсайдерами красно-белые играют плохо, мало, что получается. Если брать некоторые игры «Спартака», то они напоминали гармошку – один пеpдeж. Но даже если и с «Химками» начнeтся этот абсурд, всe равно три очка наберут.

Подмосковная команда обречена. Ну, почти, там ещe «Факел» с «Пари НН» играет, могут теоретические шансы остаться на стыковые матчи», – заявил Червиченко.

  • «Химки» примут «Спартак» в субботу в 14:00 мск.
  • Команды встретятся в 27-м туре РПЛ.
  • «Спартак» занимает 4-е место в лиге, «Химки» – 15-е.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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шахта Заполярная
1683903611
Червяк так у тебя все интервью, как пердеж в лужу, одни брызги и вонь.
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Беспонтий
1683904886
это просто карма ехать в гости к фарму
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NewLife
1683907546
Опарышь, для желтых помоек - футбольный эксперт)))))
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VVM1964
1683908655
ВСЕ комментарии червиченко - СПЛОШНОЙ ПЕРДЕЖ !!!
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VVM1964
1683909146
На каждой новости про Спартак " целый гармошечный оркестр наяривать начинает" из зенитовских неадекватов (((
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ScarlettOgusania
1683912337
все комменты червя напоминают гусли-балалайки, сплошной пердёж!
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ySS
1683912917
Всё, что делал в Спартаке, а потом трещит про команду - одна сплошная гармошка)
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nik55
1683916642
помойный червяк----когда ты заткнешься
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Oldtrafford83
1683948001
Все комменты жирного червя всегда пердёж!!!
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