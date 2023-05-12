Червиченко: «Некоторые матчи «Спартака» напоминали гармошку – один пеpдеж»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче с «Химками».

«Если в матче с «Химками» не взять три очка, то о каких медалях может идти речь? «Спартак» сильнее «Химок» на голову, даже на две головы, но может себе устроить праздник идиотизма.

Почему-то именно с аутсайдерами красно-белые играют плохо, мало, что получается. Если брать некоторые игры «Спартака», то они напоминали гармошку – один пеpдeж. Но даже если и с «Химками» начнeтся этот абсурд, всe равно три очка наберут.

Подмосковная команда обречена. Ну, почти, там ещe «Факел» с «Пари НН» играет, могут теоретические шансы остаться на стыковые матчи», – заявил Червиченко.