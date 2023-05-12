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    • Червиченко: «Некоторые матчи «Спартака» напоминали гармошку – один пеpдеж»

    Червиченко: «Некоторые матчи «Спартака» напоминали гармошку – один пеpдеж»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче с «Химками».

    «Если в матче с «Химками» не взять три очка, то о каких медалях может идти речь? «Спартак» сильнее «Химок» на голову, даже на две головы, но может себе устроить праздник идиотизма.

    Почему-то именно с аутсайдерами красно-белые играют плохо, мало, что получается. Если брать некоторые игры «Спартака», то они напоминали гармошку – один пеpдeж. Но даже если и с «Химками» начнeтся этот абсурд, всe равно три очка наберут.

    Подмосковная команда обречена. Ну, почти, там ещe «Факел» с «Пари НН» играет, могут теоретические шансы остаться на стыковые матчи», – заявил Червиченко.

    • «Химки» примут «Спартак» в субботу в 14:00 мск.
    • Команды встретятся в 27-м туре РПЛ.
    • «Спартак» занимает 4-е место в лиге, «Химки» – 15-е.

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    Источник: Legalbet

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    12.05.2023 17:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8229

      nik55 2 часа назад

      помойный червяк----когда ты заткнешься

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5995

      ySS 3 часа назад

      Всё, что делал в Спартаке, а потом трещит про команду - одна сплошная гармошка)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1804

      ScarlettOgusania 4 часа назад

      все комменты червя напоминают гусли-балалайки, сплошной пердёж!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2171

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Не обижайте Химки. Они со сви ньями одного уровня аутсайдеры. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34293

      VVM1964 4 часа назад

      На каждой новости про Спартак " целый гармошечный оркестр наяривать начинает" из зенитовских неадекватов (((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34293

      VVM1964 5 часов назад

      ВСЕ комментарии червиченко - СПЛОШНОЙ ПЕРДЕЖ !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18306

      NewLife 5 часов назад

      Опарышь, для желтых помоек - футбольный эксперт)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18164

      Barmaleushka 5 часов назад

      После матчей там целый гармошечный оркестр наяривать начинает .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8315

      Беспонтий 6 часов назад

      это просто карма
      ехать в гости к фарму

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34293

      VVM1964 > Беспонтий 4 часа назад

      Видимо поэтому у Зенита такая сильная кармическая энергия )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3976

      lordmrv > VVM1964 2 часа назад

      Беспонтий сильный драматург
      Имел ввиду Зенит и Оренбург)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34293

      VVM1964 > lordmrv 2 часа назад

      +++)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2885

      шахта Заполярная 6 часов назад

      Червяк так у тебя все интервью, как пердеж в лужу, одни брызги и вонь.

      9
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      Рейтинг: +1374

      Болотоход > шахта Заполярная 6 часов назад

      Да брызгов нет - он уже потек давно! Одна слизь!!!

      4
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