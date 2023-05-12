«Это они должны были извиняться»: Тевес встал на защиту Месси из-за конфликта с «ПСЖ»

Карлос Тевес считает, что «ПСЖ» вел себя неправильно по отношению к Лионелю Месси.
«ПСЖ» не может относиться подобным образом к игроку такого уровня. Если бы мне как чемпиону мира сказали, что я должен извиниться за поездку в свободное время, я бы поехал в Росарио и остался там пить.
Это они должны были бы извиняться передо мной, но для Месси клуб превыше всего. Восхищаюсь им», – сказал Тевес.
- 2 мая «ПСЖ» отстранил аргентинца на 2 недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
- Уже через 6 дней Месси вернули в состав в результате тайных договоренностей.
- Форвард завтра выйдет в старте парижан на матч с «Аяччо».
Источник: TyC Sports