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    • «Это они должны были извиняться»: Тевес встал на защиту Месси из-за конфликта с «ПСЖ»

    «Это они должны были извиняться»: Тевес встал на защиту Месси из-за конфликта с «ПСЖ»

    Карлос Тевес считает, что «ПСЖ» вел себя неправильно по отношению к Лионелю Месси.

    «ПСЖ» не может относиться подобным образом к игроку такого уровня. Если бы мне как чемпиону мира сказали, что я должен извиниться за поездку в свободное время, я бы поехал в Росарио и остался там пить.

    Это они должны были бы извиняться передо мной, но для Месси клуб превыше всего. Восхищаюсь им», – сказал Тевес.

    • 2 мая «ПСЖ» отстранил аргентинца на 2 недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
    • Уже через 6 дней Месси вернули в состав в результате тайных договоренностей.
    • Форвард завтра выйдет в старте парижан на матч с «Аяччо».

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    Источник: TyC Sports

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    12.05.2023 16:56
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