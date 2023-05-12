Стал известен бюджет «Спартака» на новый сезон

Появилась информация о бюджете «Спартака» на сезон-2023/24.

«Новый бюджет «Спартака» «Лукойл» планирует принять в ближайшее время. По данным собеседников «РБК Спорт», планируется, что он составит 12 миллиардов руб. Это почти на 1 миллиард рублей больше, чем в текущем сезоне.

По словам источников, каких-то рамок в вопросах покупки игроков руководство клуба не ставит. Если спортивный блок докажет совету директоров, что футболист стоит своих денег, то игрок будет куплен.

Собеседники отмечают, что не утверждена и ориентировочная сумма трат «Спартака» во время трансферных окон, как было прежде. Все будет зависеть от ситуации на рынке», – сообщает «РБК-Спорт».