Бывший игрок сборной России объявлен персоной нон грата в белорусском футболе

Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) присудила экс-нападающему сборной России Владимиру Нидергаусу статус персоны нон гранта.

АБФФ обвинила Нидергауса в причастности к организации договорных матчей в чемпионате страны.

Нидергаус с 2021 года работал спортивным директором солигорского «Шахтeра».

Солигорский «Шахтер» лишили чемпионского титула в Белоруссии за договорные матчи.

«Комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ были рассмотрены сведения, поступившие из Следственного комитета Республики Беларусь, о том, что в ходе чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги руководством ФК «Шахтер» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги, после чего было возбуждено дисциплинарное производство, в рамках которого было опрошено более 20 лиц, причастных к вышеуказанным событиям.

По итогам нескольких заседаний Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ принял решение:

Применить в отношении Нидергауса В.В., Гомзы Д.В. дисциплинарное наказание в виде объявления их лицами нежелательными («persona non grata») для целей деятельности АБФФ и штрафа в размере 1000 базовых величин (37 000 белорусских рублей) каждому», – сообщает пресс-служба АБФФ.