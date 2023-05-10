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    • Черчесов – о Головине: «Если менять «Монако», то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош»

    Черчесов – о Головине: «Если менять «Монако», то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Не пора ли Головину уходить? Всe зависит от его ощущений. Главное, как он чувствует ситуацию.

    Если у него нет позыва уходить из «Монако», то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него всe получается. А если что-то менять, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош», – сказал Черчесов.

    • Головин – лидер сезона топ-5 лиг Европы по голам дальними ударами.
    • Всего у россиянина 8 голов этом сезоне Лиги 1.

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    Источник: «Чемпионат»

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