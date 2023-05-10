Назван самый продуктивный игрок топ-5 лиг в 2023 году – это не Холанд

Нападающий «Боруссии» Д Карим Адейеми в матчах Бундеслиги в 2023 году тратит меньше всех минут на результативное действие. Он забивает или ассистирует каждые 64 минуты.

Это лучший показатель во всех топ-5 лигах Европы в 2023 году. В расчет берутся только футболисты с 500+ минутами в этом году.

21-летний Адейеми стоит 35 миллионов евро.

У него контракт до 2027 года.

В сезоне Бундеслиги у Адейеми 21 матч, 6 голов, 6 ассистов.

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