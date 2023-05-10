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    Черчесов оценил сезон для «Ференцвароша»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил сезон для команды.

    «Если бы с первой и до последней игры у нас все футболисты были в строю, выводы по сезону можно было бы делать куда более верные. Но у нас был спад, мы провалили месяц, а причин точных здесь не знаешь: травмы, психологический спад после вылета из Лиги Европы или ещe что-то. В целом мы довольны, что снова стали чемпионами, что дошли до той стадии еврокубков, в которой «Ференцвароша» не было 50 лет, что снова будем бороться за Лигу чемпионов.

    Но очень хочется добавлять качественно в игре, чтобы мы не зависели от случайностей, нам нужен запас прочности. Потому что с «Карабахом» мы провалили буквально первые 15 минут игры, а этого хватило, чтобы вылететь из квалификации Лиги чемпионов», – сказал Черчесов.

    • Команда выиграла чемпионат 2-й раз подряд при Черчесове.
    • Тренер в Венгрии с 2021 года.
    • В апреле сообщалось об интересе к Черчесову со стороны «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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