Грилиш рассказал о письме от мамы перед матчем с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о сообщении от мамы перед матчем 1/2 финала ЛЧ с «Реалом».
«Перед игрой я получил сообщение от мамы, в котором говорилось: «Это те ночи, о которых ты мечтал с детства».
Это правда – играя в полуфинале Лиги чемпионов, который, наверное, смотрит весь мир, ты щипаешь себя. Я ничуть не нервничал, но подумал: «Это жизнь, ведь так?» – сказал Грилиш.
- «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче – 1:1.
- Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.
Источник: «Спорт-Экспресс»