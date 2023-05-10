Грилиш рассказал о письме от мамы перед матчем с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о сообщении от мамы перед матчем 1/2 финала ЛЧ с «Реалом».

«Перед игрой я получил сообщение от мамы, в котором говорилось: «Это те ночи, о которых ты мечтал с детства».

Это правда – играя в полуфинале Лиги чемпионов, который, наверное, смотрит весь мир, ты щипаешь себя. Я ничуть не нервничал, но подумал: «Это жизнь, ведь так?» – сказал Грилиш.