Черчесов: «Надеюсь, теперь все понимают, почему Дзюба у меня постоянно был в основе сборной»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Артем занимается своим делом. Надеюсь, теперь все понимают, почему он у меня в сборной России постоянно выходил в основном составе. Наверное, даже критики и скептики», – сказал тренер.

Дзюба в «Локо» с февраля.

Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош».

Сборная России с Черчесовым и Дзюбой доходила до четвертьфинала ЧМ-2018.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением