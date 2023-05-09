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    • Черчесов: «Надеюсь, теперь все понимают, почему Дзюба у меня постоянно был в основе сборной»

    Черчесов: «Надеюсь, теперь все понимают, почему Дзюба у меня постоянно был в основе сборной»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

    «Артем занимается своим делом. Надеюсь, теперь все понимают, почему он у меня в сборной России постоянно выходил в основном составе. Наверное, даже критики и скептики», – сказал тренер.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош».
    • Сборная России с Черчесовым и Дзюбой доходила до четвертьфинала ЧМ-2018.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1772

      Fialet 23 минуты назад

      Дрочили вместе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19675

      Cleaner 5 часов назад

      А в Валериной сборной все наоборот. Потому и не выиграл Валера за 15 лет своего "тренерства" НИ-ЧЕ-ГО!!!...(((

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