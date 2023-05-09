Личка объяснил, почему отказался возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о своем будущем.

«У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере.

Так получилось зимой, когда была возможность возглавить «Краснодар». Но я сказал, чтобы хотел доработать минимум год в «Оренбурге» и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений», – сказал Личка.