Личка объяснил, почему отказался возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о своем будущем.
«У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере.
Так получилось зимой, когда была возможность возглавить «Краснодар». Но я сказал, чтобы хотел доработать минимум год в «Оренбурге» и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений», – сказал Личка.
- Чех в Оренбурге с 2020 года.
- Он вернул команду в РПЛ.
- Сейчас «Оренбург» идет в таблице 8-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»