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  • Малком попросил у Медведева премиальные за чемпионство «Зенита»: момент попал в трансляцию

Малком попросил у Медведева премиальные за чемпионство «Зенита»: момент попал в трансляцию

8 мая 2023, 14:59
21

Полузащитник «Зенита» Малком намекнул гендиректору клуба Александру Медведеву, что хочет получить премиальные за победу в чемпионате России.

  • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
  • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
  • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

После финального свистка в матче со «Спартаком» Малком подбежал к Медведеву и обнял его, а потом показал гендиректору жест пальцами, символизирующий деньги.

Этот момент попал в трансляцию игры.

Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Медведев Александр
Комментарии (21)
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ziborock
1683548170
-Дай миллион! Дай миллион! Пусть он мне даст миллион, у него их много! © Паниковский из Рио с Питерской пропиской!)))
Ответить
R_a_i_n
1683548448
Эээээ... а как же гражданство? Патриотизм? Березки? Или зулус только из-за денег тут?
Ответить
Play
1683548917
Всё им мало, патриотам
Ответить
kvm
1683550704
Показал размер своего писюна...
Ответить
шахта Заполярная
1683553552
На фото одни загорелые премиальные просят.
Ответить
R_a_i_n
1683553729
Дайте, дайте, ДАААААЙЙЙЙЙТЕЕЕЕЕЕЕ.......
Ответить
Baggio1986
1683560591
Как новость про Зенит не очень хорошая,гыгышки сразу исчезли)))
Ответить
nik55
1683563683
просит на бананы
Ответить
Рыло свина
1683565534
жадный бразил!
Ответить
zigbert
1683569235
За Медведевым дело не встанет.
Ответить
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