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    • Малком попросил у Медведева премиальные за чемпионство «Зенита»: момент попал в трансляцию

    Малком попросил у Медведева премиальные за чемпионство «Зенита»: момент попал в трансляцию

    Полузащитник «Зенита» Малком намекнул гендиректору клуба Александру Медведеву, что хочет получить премиальные за победу в чемпионате России.

    • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

    После финального свистка в матче со «Спартаком» Малком подбежал к Медведеву и обнял его, а потом показал гендиректору жест пальцами, символизирующий деньги.

    Этот момент попал в трансляцию игры.

    Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.05.2023 14:59
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик 12 часов назад

      А как у лукойла бразильцы требуют за проигранные матчи - там жесты не только пальцами, но и кой-чем другим!!! Стыдно за них, ой как стыдно!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3634

      ФК Пупсик 12 часов назад

      Да это был совсем не намек на деньги, эти с камерами каждое движение вырвут из контекста и истолкоют. Срам сырдыху!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101432

      zigbert 14 часов назад

      За Медведевым дело не встанет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      Рыло свина 15 часов назад

      жадный бразил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka 15 часов назад

      Здесь комментариями можно все огороды в Московской обл. удобрить .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8219

      nik55 16 часов назад

      просит на бананы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      Baggio1986 17 часов назад

      Как новость про Зенит не очень хорошая,гыгышки сразу исчезли)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      rac531 17 часов назад

      Это что же, пятидесяти тысяч мало Малкову?
      Требует добавки?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3532

      FRZZ 17 часов назад

      А вы думали что, он из-за большой любви к Зениту играет в Питере?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1776

      ScarlettOgusania > FRZZ 15 часов назад

      Мы думали, что Малком играет за наш "серпастый и молоткастый паспорт"!)

      1
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      Рейтинг: +2225

      Красногвардейчик 18 часов назад

      Он не то показал....деньги Малкому не нужны!!! Главное стрелка Зенита!!!))

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