Малком попросил у Медведева премиальные за чемпионство «Зенита»: момент попал в трансляцию

Полузащитник «Зенита» Малком намекнул гендиректору клуба Александру Медведеву, что хочет получить премиальные за победу в чемпионате России.

Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

После финального свистка в матче со «Спартаком» Малком подбежал к Медведеву и обнял его, а потом показал гендиректору жест пальцами, символизирующий деньги.

Этот момент попал в трансляцию игры.

Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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