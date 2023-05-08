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    Мостовой рассказал, кому из «Зенита» поставят памятник

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал очередное чемпионство клуба из Санкт-Петербурга.

    • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

    – Этот сезон – лучший в твоей карьере?

    – По цифрам – наверное, да: по голам, по результативным передачам. С командной точки зрения тоже очень сильный сезон. Мы стабильно провели весь чемпионат, шли ровно, поэтому в этом году были максимально спокойны и заслуженно победили. Не было никакого проседания, старались не опускаться ниже определенного уровня.

    Да, случались такие матчи, как с «Ахматом» дома, когда было необязательное поражение. Но чаще всего сохраняли высокую планку.

    – Это сильнейший «Зенит» за то время, что ты играешь тут?

    – Я в команде три года, и за этот отрезок, думаю, да, самый сильный. В этом сезоне у нас собралась прямо мощная команда.

    – Сергей Богданович пять лет в «Зените» и каждый раз приводит команду к чемпионству. Как думаешь, когда-нибудь ему за это достижение поставят памятник?

    – Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2023 13:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14563

      playsh 21 час назад

      Памятник надо ставить ГрязьПрому...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2739

      АЛЕКС 58 > playsh 21 час назад

      Кукуяну,который судил почти все матчи Зенита

      1
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