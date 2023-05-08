Мостовой рассказал, кому из «Зенита» поставят памятник

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал очередное чемпионство клуба из Санкт-Петербурга.

Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

– Этот сезон – лучший в твоей карьере?

– По цифрам – наверное, да: по голам, по результативным передачам. С командной точки зрения тоже очень сильный сезон. Мы стабильно провели весь чемпионат, шли ровно, поэтому в этом году были максимально спокойны и заслуженно победили. Не было никакого проседания, старались не опускаться ниже определенного уровня.

Да, случались такие матчи, как с «Ахматом» дома, когда было необязательное поражение. Но чаще всего сохраняли высокую планку.

– Это сильнейший «Зенит» за то время, что ты играешь тут?

– Я в команде три года, и за этот отрезок, думаю, да, самый сильный. В этом сезоне у нас собралась прямо мощная команда.

– Сергей Богданович пять лет в «Зените» и каждый раз приводит команду к чемпионству. Как думаешь, когда-нибудь ему за это достижение поставят памятник?

– Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом.

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