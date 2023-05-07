Червиченко: «Спартак» ощутил на себе то, что ощущали ранее его соперники, когда судья благоволит только одной команде»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами (3:2), который стал чемпионским для петербуржцев.

«Спартак» ощутил на себе то, что их соперники ощущали ранее, когда судья благоволит только одной команде. Хотя игра была бодрая, неплохо обе команды играли. Но до второго места «Спартаку» еще ползти и ползти.

Явно нужно будет летом разбираться с легионерами, потому что Алексис Дуарте – это какой-то тихий ужас. Зимние трансферы сегодня очень хорошо прошлись по спартаковским Фаберже», – сказал Червиченко.

Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве.

«Спартак» остается самым титулованным клубом России.

«Зенит» оформил 10-е чемпионство и 5-е подряд.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением