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    • Червиченко: «Спартак» ощутил на себе то, что ощущали ранее его соперники, когда судья благоволит только одной команде»

    Червиченко: «Спартак» ощутил на себе то, что ощущали ранее его соперники, когда судья благоволит только одной команде»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами (3:2), который стал чемпионским для петербуржцев.

    «Спартак» ощутил на себе то, что их соперники ощущали ранее, когда судья благоволит только одной команде. Хотя игра была бодрая, неплохо обе команды играли. Но до второго места «Спартаку» еще ползти и ползти.

    Явно нужно будет летом разбираться с легионерами, потому что Алексис Дуарте – это какой-то тихий ужас. Зимние трансферы сегодня очень хорошо прошлись по спартаковским Фаберже», – сказал Червиченко.

    • Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве.
    • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
    • «Зенит» оформил 10-е чемпионство и 5-е подряд.

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    Источник: Sport24

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    07.05.2023 20:30
    Комментарии7
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      Рейтинг: +411

      Romeo 123 8 часов назад

      Червиченко правильно сказал, одного дельфина сколько раз судья должен был удалять в предыдущих играх, сколько судьи помогли спартаку

      0
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      Рейтинг: +34183

      VVM1964 14 часов назад

      Вот она - главная **** !!! Накаркал гнида -"одна линия у Спартака сопоставима и даже сильнее зенитовской, это - вратарская"((( Одна линия сильнее - это СУДЕЙСКАЯ !!! (((

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      Рейтинг: +95

      BVG4 15 часов назад

      Господи!!!!!! Ну наконец - то я понял, почему ненавижу срамтак, все эти 33 года! Абсолютно прав толстый, как судили эту недокоманду в постсоветское прошлое! К тому же умудрялись еще и бромантанчиком баловаться, так не назойливо....! Сугубо для результата... Теперь удивляемся: - откуда в Российском спорте допинг???

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      Рейтинг: +36

      erybov1965 > erybov1965 14 часов назад

      Если вы 33 года ненавидите Спартак,значит вам не настолько мало лет,чтобы быть просто "тупо" глупым.Чему вы радуетесь,если даже верить вам,что было ранее,что и сейчас-ведь наш футбол от этого не выигрывает.Значит и адекватные болелы в России,тоже не испытывают радость.Но что-то берет сомнение,когда выигрывал Спартак в России,так он более менее и в Европе играл,а Зенит только в нашей РПЛ может что-то показать,да и то не уверенно.Чемпионом стал не Зенит,а Газпром или даже не он, а его деньги.И это не только судейство,в этом матче оно было более менее нормальным.Это те деньги,на которые можно приобрести иностранных игроков,но своих не воспитать.От этого проигрывает наш футбол.А если сюда включить наше судейство,то становится совсем грустно.

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      Рейтинг: +454

      Filllllll 15 часов назад

      Когда, Это, говорит про Спартак, то уже противно. Вначале само испортило классную команду, а теперь ещё гадит в каждом комментарие. Обиженка долбаная.

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      Рейтинг: +885

      rac531 15 часов назад

      Спартак все время ощущает на себе то, что решалы благоволят сопернику, БРОМОНТАННЫЙ

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      Рейтинг: +3967

      lordmrv 16 часов назад

      Может кто шлепнет этого га.н.дона? Как же он задолбал.

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