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    Соболев дал комментарий перед матчем с «Зенитом»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев пообщался с журналистами перед матчем 26-го тура РПЛ с «Зенитом»

    – Прошлый матч в Питере был боевым и привел к дисквалификациям – в том числе вашей. Не считаете, что команде в Кубке из-за той истории просто не хватило игроков?

    – И травмы сказались. Конечно, думал о той ситуации, подвел команду.

    – Есть известная поговорка – форвард должен на все отвечать голами.

    – Думаю, что такого, как в прошлый раз, не будет – на сто процентов уверен. Будет битва, серьезная игра. И они, и мы хотим выиграть. Будет накаленная атмосфера, но в первую очередь доказывать будем футболом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2023 17:21
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