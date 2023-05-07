Соболев дал комментарий перед матчем с «Зенитом»

Форвард «Спартака» Александр Соболев пообщался с журналистами перед матчем 26-го тура РПЛ с «Зенитом»
– Прошлый матч в Питере был боевым и привел к дисквалификациям – в том числе вашей. Не считаете, что команде в Кубке из-за той истории просто не хватило игроков?
– И травмы сказались. Конечно, думал о той ситуации, подвел команду.
– Есть известная поговорка – форвард должен на все отвечать голами.
– Думаю, что такого, как в прошлый раз, не будет – на сто процентов уверен. Будет битва, серьезная игра. И они, и мы хотим выиграть. Будет накаленная атмосфера, но в первую очередь доказывать будем футболом.
- Матч «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.
- В случае победы петербуржцы выиграют РПЛ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «РБ Спорт»