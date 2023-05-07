Гбамбле из «Ахмата»: «Хочу увидеться с Кадыровым»

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле рассказал об адаптации в России.

«Я не так давно в России, но все, что я успел здесь увидеть, мне понравилось. Все круто. Уровень жизни в России высокий, все хорошо устроено.

Виделся ли я с Рамзаном Кадыровым? Нет, еще нет, я всего два месяца в России. Но в будущем хотел бы. Может быть, получится когда-то», – сказал Гбамбле.

Ивуариец в «Ахмате» с зимы.

Он стоит 300 тысяч евро.

«Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

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