Гбамбле из «Ахмата»: «Хочу увидеться с Кадыровым»

Не переживай, для гвардии Кадырова твой Кот-д-Ивуар не так и далеко...Ещё встретишься...
Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле рассказал об адаптации в России.
«Я не так давно в России, но все, что я успел здесь увидеть, мне понравилось. Все круто. Уровень жизни в России высокий, все хорошо устроено.
Виделся ли я с Рамзаном Кадыровым? Нет, еще нет, я всего два месяца в России. Но в будущем хотел бы. Может быть, получится когда-то», – сказал Гбамбле.
- Ивуариец в «Ахмате» с зимы.
- Он стоит 300 тысяч евро.
- «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
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