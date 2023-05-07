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    Гбамбле из «Ахмата»: «Хочу увидеться с Кадыровым»

    Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле рассказал об адаптации в России.

    «Я не так давно в России, но все, что я успел здесь увидеть, мне понравилось. Все круто. Уровень жизни в России высокий, все хорошо устроено.

    Виделся ли я с Рамзаном Кадыровым? Нет, еще нет, я всего два месяца в России. Но в будущем хотел бы. Может быть, получится когда-то», – сказал Гбамбле.

    • Ивуариец в «Ахмате» с зимы.
    • Он стоит 300 тысяч евро.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2023 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      witalik 22 часа назад

      Не переживай, для гвардии Кадырова твой Кот-д-Ивуар не так и далеко...Ещё встретишься...

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