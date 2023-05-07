Серию А обвинили в расизме: поместили на чемпионский постер «Наполи» Хвичу, а не Осимхена

Пресс-служба Серии А после выигрыша скудетто «Наполи» выложила чемпионский постер с фото нападающего команды Хвичи Кварацхелии. Это возмутило болельщиков.

Фанаты считают, что Серия А проявила расизм, поместив на постер Хвичу, а не форварда Виктора Осимхена. По мнению аудитории, нигериец внес более весомый вклад в скудетто.

Комментарии фанатов были такими.

«Вы удивлены? Италия – штаб-квартира расизма».

«Это же Италия, кого вы ждали здесь увидеть?».

«Виктор Осимхен – настоящий король».

«Итальянцы и расизм».

«Почему здесь нет фото машины, которая выиграла для них этот турнир?».

«Виктору Осимхену нужно покинуть Неаполь и эту бесполезную лигу. Я выступаю от имени всех нигерийцев в Судане, где мы отменяем вашу Лигу. Наш парень остается королем».

В ответ был сделан альтернативный постер – уже с Осимхеном.

Постер с Хвичей набрал 22,5 миллиона просмотров и 43,3 тысячи лайков. У постера с Виктором в 50 раз меньше просмотров, но лайков больше.

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