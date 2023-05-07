Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Серию А обвинили в расизме: поместили на чемпионский постер «Наполи» Хвичу, а не Осимхена

    Серию А обвинили в расизме: поместили на чемпионский постер «Наполи» Хвичу, а не Осимхена

    Пресс-служба Серии А после выигрыша скудетто «Наполи» выложила чемпионский постер с фото нападающего команды Хвичи Кварацхелии. Это возмутило болельщиков.

    Фанаты считают, что Серия А проявила расизм, поместив на постер Хвичу, а не форварда Виктора Осимхена. По мнению аудитории, нигериец внес более весомый вклад в скудетто.

    Комментарии фанатов были такими.

    «Вы удивлены? Италия – штаб-квартира расизма».

    «Это же Италия, кого вы ждали здесь увидеть?».

    «Виктор Осимхен – настоящий король».

    «Итальянцы и расизм».

    «Почему здесь нет фото машины, которая выиграла для них этот турнир?».

    «Виктору Осимхену нужно покинуть Неаполь и эту бесполезную лигу. Я выступаю от имени всех нигерийцев в Судане, где мы отменяем вашу Лигу. Наш парень остается королем».

    В ответ был сделан альтернативный постер – уже с Осимхеном.

    Постер с Хвичей набрал 22,5 миллиона просмотров и 43,3 тысячи лайков. У постера с Виктором в 50 раз меньше просмотров, но лайков больше.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Спаллетти сделал заявление о своем будущем в «Наполи»
    Осимхен побил рекорд обладателя «Золотого мяча»-1995 в Серии А
    Болельщица «Наполи» прошла по городу обнаженной после победы клуба в Серии А 11
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2023 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 