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    Клотет обвинил руководство в неудачах «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет после матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:5) объяснил, почему команда идет в таблице последней.

    – Почему «Торпедо» упустило тот позитив, который был в первых матчах под вашим руководством?

    – Никогда при мне такой плохой игры еще не было, я согласен. Команда проиграла и тактически, и технически. Иногда по результату сложно выцепить какой‑то позитив. Но если вы спросите меня, какая игра была лучше – сегодня с «Ахматом» или с «Факелом», я вам отвечу: по содержанию сегодняшняя игра была лучше. Клуб перед сезоном недооценил РПЛ. И подготовил команду, которая к уровню Премьер‑лиги не была готова.

    Нам нужно развиваться, создавать сильный коллектив, несмотря на то, в какой лиге будет выступать «Торпедо». Это то, зачем я пришел сюда: идея клуба – развитие. Когда я пришел, практически все было проиграно. И организационно я увидел много плохих моментов, которые нужно было исправлять.

    Тем не менее никаких оправданий: наш штаб делает максимум, чтобы исправить ситуацию. Мы еще будем думать, почему мы так много проигрываем.

    • Клотет пришел в марте.
    • «Торпедо» отстает от зоны переходных матчей на 9 очков.
    • Следующий соперник – ЦСКА (13 мая).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2023 10:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +128

      witalik 22 часа назад

      Так ещё гадёныши и откровенные подлецы: ну зачем талах..в у пари нн очко украл...Видимо, чтобы в очко себе засунуть...

      0
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 7 мая, 11:59

      он хочет слинять и получить неустойку если она предусмотрена

      0
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      Рейтинг: +551

      FCSpartakM > Garrincha58 7 мая, 12:32

      Разницы нет, он прав в целом. Команда второй раз за 10 лет играет в высшей лиге и второй раз это сброд уровня ФНЛ. И если брать тот же Факел, там хотя бы хоть какой-то подход есть. Болельщики, какой-никакой рисунок игры, команда бьется, сейчас поменяли тренера, чтобы добавить дисциплины. В Торпедо 50 тренеров за сезон сменилось,не говоря об уровне этих тренеров. Сейчас сумбурная трансферная кампания, набрали бюджетных иностранцев, такими вещами надо перед сезоном заниматься.Та же проблема у Химок +/-, там скорее еплан тренер. Закономерно, что оба балагана в пердив летят.

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