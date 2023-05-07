Клотет обвинил руководство в неудачах «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет после матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:5) объяснил, почему команда идет в таблице последней.

– Почему «Торпедо» упустило тот позитив, который был в первых матчах под вашим руководством?

– Никогда при мне такой плохой игры еще не было, я согласен. Команда проиграла и тактически, и технически. Иногда по результату сложно выцепить какой‑то позитив. Но если вы спросите меня, какая игра была лучше – сегодня с «Ахматом» или с «Факелом», я вам отвечу: по содержанию сегодняшняя игра была лучше. Клуб перед сезоном недооценил РПЛ. И подготовил команду, которая к уровню Премьер‑лиги не была готова.

Нам нужно развиваться, создавать сильный коллектив, несмотря на то, в какой лиге будет выступать «Торпедо». Это то, зачем я пришел сюда: идея клуба – развитие. Когда я пришел, практически все было проиграно. И организационно я увидел много плохих моментов, которые нужно было исправлять.

Тем не менее никаких оправданий: наш штаб делает максимум, чтобы исправить ситуацию. Мы еще будем думать, почему мы так много проигрываем.

Клотет пришел в марте.

«Торпедо» отстает от зоны переходных матчей на 9 очков.

Следующий соперник – ЦСКА (13 мая).

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