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Божович объяснил, почему «Спартак» не выигрывает РПЛ

7 мая 2023, 00:26
1

Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович объяснил неудачи «Спартака» в РПЛ.

«В России самый известный и популярный клуб – «Спартак». Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года. «Спартак» выигрывает непозволительно малое количество игр. За них столько людей болеют, столько сил уходит на команду, а результата нет.

Как всегда, думаю, дело в руководстве. Сколько существует РПЛ, а «Спартак» так и не смог показать того результата, которого ждут болельщики», – считает Божович.

  • Последний раз «Спартак» брал РПЛ в сезоне-2016/17.
  • Тогда команду тренировал Массимо Каррера.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Божович Миодраг
Комментарии (1)
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alefreddy
1683440884
латинос прикупить 8 человек как Зина и порядок да еще и супердорогих
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