Божович объяснил, почему «Спартак» не выигрывает РПЛ

Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович объяснил неудачи «Спартака» в РПЛ.

«В России самый известный и популярный клуб – «Спартак». Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года. «Спартак» выигрывает непозволительно малое количество игр. За них столько людей болеют, столько сил уходит на команду, а результата нет.

Как всегда, думаю, дело в руководстве. Сколько существует РПЛ, а «Спартак» так и не смог показать того результата, которого ждут болельщики», – считает Божович.

Последний раз «Спартак» брал РПЛ в сезоне-2016/17.

Тогда команду тренировал Массимо Каррера.

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением