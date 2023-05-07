Божович объяснил, почему «Спартак» не выигрывает РПЛ

Понятно , что дело в руководстве.
Какие задачи перед собой ставит Лукойл ?
Сохранить ( не дать исчезнуть ) популярную команду или возродить Чемпиона.
Похоже и рентабельность , в отличии от Газпрома, в Лукойле никто не отменял.
Вот такие реалии.
Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович объяснил неудачи «Спартака» в РПЛ.
«В России самый известный и популярный клуб – «Спартак». Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года. «Спартак» выигрывает непозволительно малое количество игр. За них столько людей болеют, столько сил уходит на команду, а результата нет.
Как всегда, думаю, дело в руководстве. Сколько существует РПЛ, а «Спартак» так и не смог показать того результата, которого ждут болельщики», – считает Божович.
- Последний раз «Спартак» брал РПЛ в сезоне-2016/17.
- Тогда команду тренировал Массимо Каррера.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
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