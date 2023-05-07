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    Божович объяснил, почему «Спартак» не выигрывает РПЛ

    Бывший главный тренер команд РПЛ Миодраг Божович объяснил неудачи «Спартака» в РПЛ.

    «В России самый известный и популярный клуб – «Спартак». Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года. «Спартак» выигрывает непозволительно малое количество игр. За них столько людей болеют, столько сил уходит на команду, а результата нет.

    Как всегда, думаю, дело в руководстве. Сколько существует РПЛ, а «Спартак» так и не смог показать того результата, которого ждут болельщики», – считает Божович.

    • Последний раз «Спартак» брал РПЛ в сезоне-2016/17.
    • Тогда команду тренировал Массимо Каррера.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: Sport24

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    07.05.2023 00:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14588

      Алексей З 7 мая, 10:11

      Понятно , что дело в руководстве.
      Какие задачи перед собой ставит Лукойл ?
      Сохранить ( не дать исчезнуть ) популярную команду или возродить Чемпиона.
      Похоже и рентабельность , в отличии от Газпрома, в Лукойле никто не отменял.
      Вот такие реалии.

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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 7 мая, 09:28

      латинос прикупить 8 человек как Зина и порядок да еще и супердорогих

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