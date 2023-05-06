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  • РПЛ. «Факел» в дебютном матче Евсеева победил на выезде «Ростов» (2:0)

РПЛ. «Факел» в дебютном матче Евсеева победил на выезде «Ростов» (2:0)

6 мая 2023, 20:56
140

«Факел» в выездном матче 26-го тура РПЛ переиграл «Ростов». Это была дебютная встреча для главного тренера воронежцев Вадима Евсеева.

На тренерской скамейке «Ростова» не было дисквалифицированного Валерия Карпина.

«Ростов» завтра может потерять шансы на чемпионство – если «Зенит» победит «Спартак».

«Факел» поднялся на 13-е место. У них две гостевые сухие победы подряд.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 46; 0:2 – Аппаев, 74.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Ростов Евсеев Вадим
Комментарии (140)
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JTherry
1683395978
отличный дебют с Факелом у Евсеева получился, с корабля на бал и 2:0..!!! с победой, Факел..!)
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portero
1683396111
Факелу надо остаться в РПЛ, удачно они на финиш заходят!!! Ростову желаю остаться на втором месте, наверное Карпина сегодня не хватило....
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GoLenaStop
1683396271
Факел играл в футбол. а, Ростсельмаш, ты во что играл?.. Хрень полная.
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Garrincha58
1683396298
Факел молодцы в последнем туре вам я думаю и Зенит резервным составом очки подарит так что пусть Химки вылетают и Торпедо
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Красногорск_Фан
1683396439
Браво Факел! Евсеева с дебютом! Всегда в сердце как игрок Локомотива и автор знаменитой фразы. В Воронеже что ни говори футбол стал праздником. Желаю остаться в РПЛ!
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knikos
1683396921
Ай-да Воронеж , что называется , хрен догонишь . Ай-да молодцы ! Подогнали на блюдечке , да с золотой каёмочкой , нам золотой матч с рылами . Кто такой Божин ? Явно он последний сезон играет в "Факеле" , его кто-то из более сильных команд заберёт , Комлю выключил из игры , как рубильник вырубил . Интересно ,сколько завтра в Питере народу на стадионе будет ...
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serglider
1683397442
День когда Карпуша обосрался))) Евсеевский автобус переиграл, "феноменальное" ростовское нападение))) Минус пять очков, в крайних двух играх Ростова.
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BarStep
1683397453
Шикарный Факел! Такой футбол нам нужен!
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CSKA57
1683397503
Факел, с победой! Молодцы!
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insider_retro
1683397628
Факел дважды вспыхнул в последних матчах! Результативно, неожиданно и эффектно! С победой, земляки!!!
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