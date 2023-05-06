РПЛ. «Факел» в дебютном матче Евсеева победил на выезде «Ростов» (2:0)

«Факел» в выездном матче 26-го тура РПЛ переиграл «Ростов». Это была дебютная встреча для главного тренера воронежцев Вадима Евсеева.

На тренерской скамейке «Ростова» не было дисквалифицированного Валерия Карпина.

«Ростов» завтра может потерять шансы на чемпионство – если «Зенит» победит «Спартак».

«Факел» поднялся на 13-е место. У них две гостевые сухие победы подряд.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 46; 0:2 – Аппаев, 74.

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