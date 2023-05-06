Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Факел» в дебютном матче Евсеева победил на выезде «Ростов» (2:0)

    РПЛ. «Факел» в дебютном матче Евсеева победил на выезде «Ростов» (2:0)

    «Факел» в выездном матче 26-го тура РПЛ переиграл «Ростов». Это была дебютная встреча для главного тренера воронежцев Вадима Евсеева.

    На тренерской скамейке «Ростова» не было дисквалифицированного Валерия Карпина.

    «Ростов» завтра может потерять шансы на чемпионство – если «Зенит» победит «Спартак».

    «Факел» поднялся на 13-е место. У них две гостевые сухие победы подряд.

    Россия. РПЛ. 26-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гонгадзе, 46; 0:2 – Аппаев, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    «Проклятие Генича работает»: Журавель – о поражении «Ростова» от «Факела» 4
    Евсеев ответил, кто более сильный тренер – он или Карпин 10
    ⚽ РПЛ. Суперматч «Зенит» – «Спартак», а еще ЦСКА – «Оренбург» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2023 20:56
    Рекомендуем
    Комментарии179
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5536

      ААМ 7 мая, 07:47

      Просто "Ростов" с Корпиным и без него разные команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      Бригадный 7 мая, 06:30

      ЦДСА должен брать серебро! Тем паче, в ЦДСА лучший тренер РПЛ рулит. Не самый великий, но лучший. А самый великий на пятый подряд чемпионский титул идёт. Рекорд, однако.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5991

      ySS 6 мая, 23:07

      Оправдания сегодняшней безволной игры ростовчан найти можно, но почему-то не хочется...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > ySS 7 мая, 00:54

      Оправдание есть и оно красиво хрустит крупными купюрами (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +996

      Riot Zero > Persona_non_Grata 7 мая, 01:44

      Хрустят купюрами в Спартаке, а у Ростова сегодня не хватало ТРЕНЕРА на скамейке.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14588

      Алексей З > Persona_non_Grata 7 мая, 10:25

      Вы считаете игроки Ростова стали богаче ?
      Факел просто готов лучше физически , а кроме этого у ростовчан аргументов нет. Комбинационной игры не было отродясь , а пенальти...
      Чтобы их "заработать" надо быть быстрее защитника и успевать раньше его себя подставить. В этой игре даже намёка не было и уже Николай выглядит , как игрок , очень бледно.
      Трудно весь чемп держать форму , похоже у Ростова спад .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1738

      ScarlettOgusania > Persona_non_Grata 7 мая, 10:56

      Генич проклял Ростов!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > Алексей З 21 час назад

      Посмотрим, как оно будет в следующих играх, ну в игре со Спартаком Ростов меня тоже СОВСЕМ не впечатлил, ну а раз так - то мой прогноз на итоговое распределение сил - ЦСКА-2, Спартак-3, Ростов-4 становится еще более вероятным...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14588

      Алексей З > Persona_non_Grata 21 час назад

      Возможно. Междусобойчики ещё впереди

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > Алексей З 21 час назад

      Да - всё решится в матчах ЦСКА-Ростов и ЦСКА-Спартак ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1029

      эд100 6 мая, 22:43

      обращаюсь к сраной компашке помошных имбецилов, мне похер на рейтинг, минусуйте по полной, истина дороже

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55776

      MaxRnD > эд100 6 мая, 22:48

      Не наливай больше. Минусы убрали два года как

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +564

      Ill Ich 6 мая, 22:38

      "Факел" победил красиво и ярко - молодцы! Но почему приглашён именно Евсеев? Он же будет этот лихой футбол ломать через колено, ведь голы (по его словам) - не главное. Может он в горниле "лучшей лиги мира" пересмотрел свою тренерскую концепцию? Конечно, воронежцам виднее и они знают, что делают. Жаль терять такую команду!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3946

      minaev23 > Ill Ich 6 мая, 22:44

      А ярко что он так не играл раньше? В зоне выкидышей болтается. Мутно всё это всё это в преддверии очередного голубого огонька. Поздравления Всевеликого только не хватает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +564

      Ill Ich > minaev23 6 мая, 23:04

      И в предыдущем матче с "Динамо" они сыграли здорово. А насчёт конспирологии - не думаю, что сегодня тот случай.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      Бригадный > minaev23 7 мая, 06:20

      А у нас сейчас все (кроме Торпедо) играют ярко. Даже - Химки. Одна из самых ярких команд - КС - вообще может в пердив вылететь. При определенных раскладах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6144

      AtticusFinch 6 мая, 22:31

      Зашел просто почитать , и офигел ))) парни - давно такого не видел ...Завтра Спартак Зенит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 6 мая, 22:37

      Именно поэтому тут такие жаркие баталии )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6144

      AtticusFinch > Persona_non_Grata 7 мая, 04:47

      я тут по ходу на куй лишний))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 21 час назад

      Лишний здесь палковводец и парацетамол, а ты оставайся )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4207

      raritet 6 мая, 22:30

      хорошо , что не поставил на Ростов. Интуиции. Но все равно интересно. Вот как бывает в футболе. Факел молодцы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3946

      minaev23 6 мая, 22:27

      Ростов просто уроды какие то! Подарили чемпионство ЛГБТ-сообществу и Спартак подставили!!! Пропан в машину каждому пообещали что-ли?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1729

      Кронштадт65 > minaev23 6 мая, 22:31

      ростов показал свою реальную игру: без случайных голов, пенальти, помощи судей. А спаму на играть и выигрывать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3946

      minaev23 > Кронштадт65 6 мая, 22:40

      Ну да Ростов судей покупал!!!! Ну баран за футболом следишь? Или ***** очередной? Где деньги и где Ростов? Там пацаны РУССКИЕ играют без черноты заморской. Не пей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55776

      MaxRnD > minaev23 6 мая, 22:56

      Байден на бомбе зарегался, не понимает, где находится и с кем здороваться )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1729

      Кронштадт65 > minaev23 6 мая, 23:00

      ну на оскорбления отвечать - опускаться до твоего уровня - увольте.
      1."Ростов судей покупал"- я и не говорил, что покупал. карпин тренер сборной. не гоже в хвосте плестись.
      2."Там пацаны РУССКИЕ играют" - это не из-за того, что прямо все патриоты - просто бобла нет.
      3. карпин сам говорил, что второе место - это чудо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > minaev23 6 мая, 23:05

      Имбецил , ты на заседании своей бдсм-секты этот порожняк толкать будешь .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55776

      MaxRnD > Кронштадт65 6 мая, 23:08

      (с) "ростов показал свою реальную игру: без случайных голов, пенальти, помощи судей"

      Значит по этой логике игра Зенит( с Карасёвым) - Ростов показала реальную силу Зенита ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1729

      Кронштадт65 > MaxRnD 6 мая, 23:20

      это не совсем логика. я просто привел факты. я понимаю обидно, что ЗЕНИТ выше всех на 2 головы( только не надо опять рассказывать, что ЗЕНИТ всех купил), но к сожалению для нашего чемпа это так. ЗЕНИТ на данный момент проиграть может только "сам себе". чтобудет завтра - посмотрим .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55776

      MaxRnD > Кронштадт65 6 мая, 23:24

      Я понял: "Это другое, и я просто не понимаю"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +996

      Riot Zero > Кронштадт65 7 мая, 01:41

      Эй х.у.й. мамин, это вы свою игру с толпой рубероидов в 23 туре показали 1 удар в створ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1077

      SLADE2019 > MaxRnD 7 мая, 10:20

      При чем здесь Байден? Твой Ростов говно, вот о чем тебе писать надо. Обделались от страха, что второе место на горизонте показалось.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55776

      MaxRnD > MaxRnD 16 часов назад

      Шут гороховый, это ты мне после Акрона рассказать пытаешься ? Засунь своё рыло и больше не позорься со такими глупостями

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      Чехов на Садовой 6 мая, 22:17

      Обидно до соплей. Пися косячит. Пропустить с 30 метров удар средней силы это полный треш! Поставьте пацана ежели Медведь не в форме. А то Пися слишком уже в своём величии расслабился! Мышей не ловит. И вопрос не в том , что проиграли, вопрос в том КАК проиграли. НИ ОДНОГО УДАРА в створ. И кому проиграть?, колхозу! Собраться и всех раздолбать под орех!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3946

      minaev23 > Чехов на Садовой 6 мая, 22:28

      Мудаки! Слов нет!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18706

      ilichkadr > Чехов на Садовой 6 мая, 22:53

      Вот лучше бы Песьяков не падал, а выставил ногу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55776

      MaxRnD > MaxRnD 6 мая, 22:59

      А ты вспомни, что они творили на пару, когда ещё Хаджикадунич играл, сейчас хоть 1 через 3 привозит, а то было в каждой игре

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      Чехов на Садовой > MaxRnD 18 часов назад

      Факт, но на выходах как боялся играть так и попукивает, как боялся жёсткой толкушки в штрафной - так и бз-ит. И это в каждом матче. А Джукадукич и косяк - близнецы-братья. А вот почему Карп к Писе не ровно дышит? Для меня загадка. Игра ногами - объяснение на уровне ''отвали'' . Ну ничего, всё будет пучком, я так думаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +462

      Завулон new new 6 мая, 22:07

      "Ростов» завтра может потерять шансы на чемпионство " можно подумать они были......(:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18706

      ilichkadr > Завулон new new 6 мая, 22:55

      Ну, это бомбардир хватил................

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 